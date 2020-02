È stata pubblicata la nuova versione di Silent Hill 2: Enhanced Edition, la fan mod prodotta da un appassionato della saga e resa disponibile a tutti gli utenti.

Con l’ultima release, viene aggiunto al titolo il supporto a “soft shadow”, “self shadow”, viene aumentato il quantitativo di sangue e migliora l’effetto della nebbia. Inoltre, è stata aumentata la linea dell’orizzonte in certe aree per nascondere il loro caricamento ed altro ancora.

Disponibile un filmato che mostra le varie migliore di questa nuova release:

Per chi non lo conoscesse, Silent Hill 2: Enhanced Edition è una collezione di mod che va ad integrare, alla versione originale di Silent Hill 2 per PC, diverse migliorie quali effetti grafici, audio e varie correzioni di bug.

A seguire il link della pagina dove è possibile effettuare il download dei file necessari: http://enhanced.townofsilenthill.com/SH2/index.htm