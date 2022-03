Per i binge watchers è una notizia fantastica, per chi non ama cucinare pure, e per i geek più pratici è una notizia già scontata. Ma per tutti gli altri spendaccioni che amano lo shopping su Amazon e hanno già Amazon Prime (provalo gratis qui per 30 giorni) la notizia farà risparmiare tantissimi soldi.

La versione Plus di Deliveroo infatti, che è un po’ il “Prime dei mangioni”, è ora inclusa con l’abbonamento Amazon Prime: questo raddoppia i vantaggi, perchè chi già ordinava almeno 10 ordini in una delle due piattaforme nell’arco dei 365 giorni, è già in pari con le spese. Infatti l’offerta per i clienti Amazon Prime (inclusi i nuovi iscritti) farà in modo che si possa beneficiare senza costi aggiuntivi del Deliveroo Plus Silver, che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25 euro. Ricordiamo che Deliveroo Plus Silver ha un costo di 2.99€al mese.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo – dice Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia –. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa”.

“Amazon è una delle aziende più innovative e attente al cliente del mondo e siamo davvero felici di proporre questa offerta ai clienti Amazon Prime – dice Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. I buongustai più esigenti potranno ora trovare e ricevere gratuitamente con Deliveroo fantastiche colazioni, pranzi o spuntini notturni”.

Insomma, si risparmiano i 2.99€ di consegna su Deliveroo, e si gode degli altri vantaggi di Amazon Prime: l’accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, migliaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi, ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, e l’abbonamento Prime di Twitch.