MSI ha il piacere di annunciare le nuove MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI e PRO X670-P WIFI, pronte per supportare al meglio i nuovi processiori AMD Ryzen serie 7000.

In qualità di brand leader mondiale nel reparto hardware, MSI vuole offrire le massime prestazioni possibili a qualsiasi fascia di prezzo e con le più recenti tecnologie e funzionalità: ecco quindi alcune delle nuove schede madri dotate di chipset X670.

I processori AMD Ryzen serie 7000 sono i primi a utilizzare il processo FinFET a 5 nm di TSMC, oltre a introdurre una piattaforma e un socket AMD nuovi: le più importanti novità per la serie 7000 di processori AMD Ryzen sono il supporto allo standard PCIe 5.0 e alle memorie DDR5.

Il chipset X670 è diviso in due segmenti: X670E (Extreme) , che supporta PCIe 5.0 tramite tutti gli slot PCIe ed 1 slot M.2, e X670 che invece supporta PCIe 5.0 tramite lo slot M.2, con la possibilità di supportare un bus Gen5 anche per la scheda grafica installata nel primo slot.

Oltre al supporto PCIe 5.0 e DDR5, tutte le specifiche delle schede madri MSI X670E e X670 sono state aggiornate, incluse le porte USB Type-C posteriori che ora supportano l’uscita Display Port 2.0. Inoltre, l’USB 3.2 Gen 2×2 Type-C anteriore delle schede madri MEG supporterà l’erogazione di ben 60 W di potenza. Anche il design dei VRM è stato migliorato, con un massimo di 24+2 fasi di alimentazione con Smart Power Stage da 105 A.

Alcune nuove funzionalità che accompagnano le nostre schede madri X670E riguardano i nostri famosi slot M.2 Shield Frozr, ora disponibili con un design senza viti magnetico in modo da garantire un processo di manutenzione facile e veloce, insieme ad un pulsante nel pannello I/O posteriore configurabile come “avvio sicuro”, “accendi/spegni tutti i LED RGB” o “attiva Turbo Fan”.

MSI MEG X670E ACE

La serie MEG ritorna con ancora più funzionalità e prestazioni sulle nuove MEG X670E GODLIKE e MEG X670E ACE.

La serie MEG arriva in formato Extended ATX e ha fino a 24+2 fasi VRM con Smart Power Stage da 105 A. La dissipazione è garantita da un dissipatore con design ad alette e da una heatpipe per dissipare il calore in modo efficace mantenendo le massime prestazioni. È presente inoltre una backplate nel retro dei MOSFET per una maggiore dissipazione del calore per il VRM, insieme ad una backplate in metallo che aiuta a proteggere il PCB e che migliora la rigidità della scheda.

Le schede madri della serie MEG sono dotate di un massimo di 4 slot M.2 integrati, incluso 1 slot M.2 PCIe 5.0 x4 e una scheda aggiuntiva M.2 XPANDER-Z GEN5 DUAL all’interno della confezione per 2 PCIe 5.0 x4 M.2 aggiuntivi.

MSI MPG X670E CARBON WIFI

La serie MPG gode di straordinari aggiornamenti per la nuova piattaforma AMD. Il design nero carbone, le sue caratteristiche e le prestazioni, rendono la scheda madre MPG X670E CARBON WIFI più stabile di prima.

Questa scheda madre dispone di 2 slot PCIe 5.0 x16 e 4 slot M.2 suddivisi in 2 PCIe M.2 5.0 x4 e 2 PCIe 5.0 x4. È presente una sezione di alimentazione da 18+2 fasi da 90 A ed è raffreddata da un dissipatore di calore di dimensioni generose.

Proprio come la scorsa generazione, ci sarà una collaborazione con EK Water Blocks per un monoblocco personalizzato che copre la sezione del processore, VRM e M.2

MSI PRO X670-P WIFI

La serie PRO è la migliore scelta per aziende e creators. Con il sistema di alimentazione Duet Rail a 14+2 fasi e i doppi connettori di alimentazione della CPU a 8 pin, PRO X670-P WIFI affronterà qualsiasi attività con facilità.

La serie PRO è dotata di 1 slot PCIe 5.0 x4 M.2, LAN 2.5G e soluzione Wi-Fi 6E che velocizzerà il tuo lavoro.