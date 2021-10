AMD ha arricchito la propria offerta AMD Radeon Raise the Game Bundle con l’aggiunta della Radeon RX 6900 XT, la più recente scheda grafica 4K e la più veloce scheda grafica da gaming che AMD abbia mai sviluppato.

I videogiocatori che acquisteranno la scheda grafica Radeon RX 6900 XT stand-alone, inclusi i modelli custom overclocked e le versioni liquid cooled, riceveranno l’accesso gratuito a Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Ricordiamo che Radeon RX 6900 XT si avvale di specifiche al top della categoria e di funzionalità che includono:

AMD RDNA 2 Gaming Architecture : Progettata per offrire la combinazione ottimale tra elevate prestazioni ed efficienza energetica.

: Progettata per offrire la combinazione ottimale tra elevate prestazioni ed efficienza energetica. AMD Infinity Cache : 128 MB di cache on-die riducono drasticamente la latenza e il consumo energetico, offrendo prestazioni di gioco più elevate rispetto ai sistemi di architettura tradizionali

: 128 MB di cache on-die riducono drasticamente la latenza e il consumo energetico, offrendo prestazioni di gioco più elevate rispetto ai sistemi di architettura tradizionali AMD Smart Access Memory : Sblocca performance di livello superiore quando si abbinano schede grafiche Radeon RX 6900 XT con processori desktop AMD Ryzen 5000 o alcuni Ryzen 3000 Series e schede madri AMD 500-series.

: Sblocca performance di livello superiore quando si abbinano schede grafiche Radeon RX 6900 XT con processori desktop AMD Ryzen 5000 o alcuni Ryzen 3000 Series e schede madri AMD 500-series. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) : Grazie all’ampio supporto su oltre 100 processori e GPU AMD, così come le GPU dei competitor, la tecnologia di upscaling FSR aumenta i framerate e offre gaming experience di elevata qualità e ad alta risoluzione.

: Grazie all’ampio supporto su oltre 100 processori e GPU AMD, così come le GPU dei competitor, la tecnologia di upscaling FSR aumenta i framerate e offre gaming experience di elevata qualità e ad alta risoluzione. Supporto DirectX 12 Ultimate: i videogiochi sono in grado di riprodurre immagini straordinarie grazie a real-time DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading e altre funzionalità avanzate, portando i giochi a un nuovo livello di realismo.

L’offerta AMD Raise the Game Bundle è valida fino al 31 Dicembre 2021 mentre la data di scadenza per richiedere i giochi è il 29 gennaio 2022. Per tutti i dettagli sull’idoneità locale, clicca qui e per verificare presso quali rivenditori è possibile acquistare la scheda grafica Radeon RX 6900 XT, clicca qui.

Comunicato stampa