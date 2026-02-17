Dal lancio in accesso anticipato lo scorso dicembre, il sistema degli Alloggi ha permesso ai giocatori di Azeroth di dare vita a spazi abitabili davvero unici. Ora, grazie a una novità pensata per condividere la creatività, le loro opere potranno essere pubblicate su Pinterest direttamente dal client di gioco.

La collaborazione con Pinterest offre un’esperienza inedita: utilizzando il giocattolo Fotocamera Pin-o-Matic, i giocatori di World of Warcraft potranno catturare screenshot dal gioco e condividerli immediatamente sui loro profili Pinterest collegati.

In questo modo sarà possibile creare tavole tematiche e collezioni dei propri Alloggi e dei momenti più memorabili, mettendo in mostra la propria inventiva e ispirando tutta la community. Tutto questo mentre ci si prepara all’uscita globale dell’espansione Midnight, prevista per il 3 marzo.