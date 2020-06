Da oggi tutti gli utenti Steam possono sperimentare il brivido della guerra in Battlefield 3 e Battlefield, dei conflitti mondiali in Battlefield 1 e Battlefield V e di quelli interstellari in Mass Effect 3. Inoltre, è possibile esplorare nuovi mondi come fanno Sara o Scott Ryder in Mass Effect Andromeda. Si può giocare nei panni degli iconici personaggi di Star Wars e pilotare i loro incredibili veicoli in Star Wars Battlefront I e Star Wars Battlefront II.

Venerdì scorso, Command & Conquer Remastered Collection è stato il secondo gioco EA a debuttare su Steam con grande successo, scalando la classifica dei videogiochi più venduti durante il weekend di lancio.

“Command & Conquer Remastered Collection è un fantastico revival di due generi che hanno definito il gioco” – PC World

“…una pietra miliare che ora è in grado di reggere il confronto con i moderni giochi di strategia” – Digital Foundry

“25 anni dopo, Command & Conquer ci sa ancora fare” – USGamer

Lo scorso fine settimana, 5 videogiochi EA hanno scalato la top 10 dei titoli più fruiti su Steam, con la prima serie di titoli pubblicati sulla piattaforma giovedì scorso, dando così l’opportunità ai giocatori di esplorare i fantastici mondi del pluripremiato gioco di ruolo Dragon Age: Inquisition e Dragon Age II, e non solo. Hanno avuto anche la possibilità di fruire di un’esperienza d’azione di guida ad alta velocità e ricca di adrenalina in Need for Speed ​​Heat, Need for Speed: Rivals e Need for Speed ​​(2016). I giocatori possono combattere nello stravagante, e soprattutto fuori dalle righe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, o scegliere da una selezione di titoli audaci e innovativi prodotti dai partner di sviluppo indipendenti di EA come Unravel, Unravel II, Fe e Sea of ​​Solitude.

Questo mese, Electronic Arts porterà su Steam oltre 25 titoli che saranno disponibili come parte di un abbonamento EA Access sulla piattaforma, che arriverà nel corso dell’estate. EA Access migliora la tua esperienza di gioco con un mix di premi e una libreria di fantastici giochi. Ottieni un trattamento d’onore con sconti esclusivi su tutto il catalogo e vantaggi speciali per alcuni dei nostri più grandi franchise!

Electronic Arts rilascerà ulteriori informazioni su Steam durante l’EA Play Live.