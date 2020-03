ICY DOCK annuncia i nuovi rack rimovibili innovativi per 1, 2 e 4 NVMe M.2 SSD.

ICY DOCK ToughArmor MB833M2K-B, ToughArmor MB834M2K-B e ToughArmor MB720M2K-B sono i primi rack rimovibili al mondo per SSD NVMe M.2. Supportano velocità di trasferimento ultraveloci PCIe x4 fino a 32GB/s tramite il connettore MiniSAS HD (SFF-8643), più di 5 volte più veloce del precedente standard SATA, rendendolo ideale per applicazioni ad alta intensità di dati come server aziendali, data center e professionisti della fotografia e dei media.

L’installazione degli SSD è facile e senza attrezzi per ospitare tutte le lunghezze standard NVMe PCIe M.2 SSD, incluse 2230 (30 mm), 2242 (42 mm), 2260 (60 mm) e 22110 (110 mm). Il raffreddamento è affidato ad un dedicato dissipatore in alluminio extra-large ad alta efficienza installato su ogni vassoio. Inoltre, le tre soluzioni includono una coppia di piastre di calore per garantire che il calore eccessivo venga disperso in tutto il dissipatore.

ToughArmor MB833M2K-B, ToughArmor MB834M2K-B e ToughArmor MB720M2K-B di ICY DOCK sono disponibili rispettivamente al prezzo consigliato di 105€, 160€ e 385€.

https://www.icydock.com/goods.php?id=312

https://www.icydock.com/goods.php?id=334

https://www.icydock.com/goods.php?id=330