In attesa del debutto ufficiale previsto entro fine mese, ritorniamo a parlare delle CPU Intel Core 10a gen “Comet Lake-S”, soluzioni dotati di un’architettura a 14 nanometri che affondano le proprie radici nel progetto Skylake, datato 2015, seppur ricevendo qualche ottimizzazione.

Nell’ultimo periodo si è discusso molto di queste soluzioni e sappiamo che saranno caratterizzati, al pari dei modelli per notebook, da frequenze di clock molto elevate, oltre i 5 GHz.

A tal proposito, i tester Intel iniziano a far trapelare qualche dettaglio su questi modelli che, secondo le prime informazioni a disposizione, sembrano avere temperature di esercizio decisamente alte, in particola modo sui modelli di fascia alta, come viene riportato dai colleghi di Guru3D:

Dallo screenshot appena visto, si può evincere come il Core i9-10900F in condizioni di stress-test riesce a sfiorare una temperatura di 93 °C. Tuttavia, non è ben chiaro quale sia stato il sistema di raffreddamento impiegato, la logica ci fa pensare a un modello di dissipatore standard.

Infine, i consumi; sempre secondo le voci, il valore di Power Level 1 dovrebbe attestarsi intorno ai 170W, mentre il PL2 toccherebbe i 224W.