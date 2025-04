Jump to section

Il lancio della serie RTX 50 di NVIDIA, avvenuto al CES 2025, ha segnato una nuova pietra miliare nelle tecnologie di grafica tridimensionale computerizzata, con il concetto di neural rendering che vede la prima implementazione in prodotti destinati ai consumer.

La linea, capeggiata dalla mastodontica RTX 5090, è al momento afflitta da problemi di affidabilità hardware (connettori 12V-2×6 bruciati) e software (driver scadenti), senza parlare dell’effettiva disponibilità che ha reso le schede grafiche della famiglia Blackwell veri e propri unicorni.

Fortunatamente, alcuni modelli sono disponibili in quantità maggiore sul mercato, e tra questi troviamo la PNY RTX 5080 EPIC-X RGB OC, una scheda di cui, purtroppo per voi e per fortuna nostra, si parla ancora troppo poco.

La scheda oggetto della recensione di oggi segue infatti le orme storiche della linea XLR8 di PNY, coniugando un’estetica “gaming” e prestazioni elevate, il tutto senza dover sacrificare il conto in banca per una divinità pagana né tantomeno far rimpiangere modelli della concorrenza più blasonati o dal prezzo maggiore.

Caratterizzata da clock maggiorati rispetto al modello Founders Edition e da un dissipatore particolarmente efficiente, la GPU oggi testata ha tutte le carte in regola per affermarsi come una delle migliori versioni, quantomeno sulla questione prezzo/prestazioni, della RTX 5080 di NVIDIA.

Ecco quindi una tabella delle specifiche tecniche per mettere a confronto la scheda oggi testata con i modelli reference NVIDIA dell’attuale generazione e di quella precedente:

RTX 4080 RTX 4080 Super RTX 4090 RTX 5070 Ti RTX 5080 PNY RTX 5080 EPIC-X OC RTX 5090 GPU AD103 AD103 AD102 GB203 GB203 GB203 GB202 P. Produttivo TSMC 4N 5nm TSMC 4N 5nm TSMC 4N 5nm TSMC 4NP 5nm TSMC 4NP 5nm TSMC 4NP 5nm TSMC 4NP 5nm Transistors 45.9B 45.9B 76B 45.6B 45.6B 45.6B 92.2B SM 76 80 128 70 84 84 170 TMU 304 320 512 280 336 336 680 ROP 112 112 176 96 128 128 176 CUDA cores 9728 10240 16384 8960 10752 10752 21760 RT cores 76 80 128 70 84 84 170 Tensor cores 304 320 512 280 336 336 680 Base Clock 2205 MHz 2295 MHz 2235 MHz 2295 MHz 2295 MHz 2295 MHz 2017 MHz Boost Clock 2505 MHz 2550 MHz 2520 MHz 2452 MHz 2617 MHz 2775 MHz 2407 MHz Memoria 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 32 GB GDDR7 Velocità memoria 1400 MHz 1438 MHz 1313 MHz 1750 MHz 1875 MHz 1875 MHz 1750 MHz Bus memoria 256 bit 256 bit 384 bit 256 bit 256 bit 256 bit 512 bit Bandwidth 716.8 GB/s 736.3 GB/s 1008 GB/s 896 GB/s 960 GB/s 960 GB/s 1792 GB/s TBP / TGP 320 W 320 W 450 W 300 W 360 W 360 W 575 W Interfaccia PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Potenza FP32 48.7 TFLOPS 52.2 TFLOPS 82.6 TFLOPS 43.9 TFLOPS 56.3 TFLOPS 59.7 TFLOPS 104.8 TFLOPS MSRP 1479 € 1129 € 1979 € 899 € 1199 € 1499 € 2389 €

Detto questo, non resta che augurarvi buona lettura!