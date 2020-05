Un’attività circoscritta tra le mura domestiche, un allenamento delimitato dalla distanza della propria abitazione, settimane di compromessi che possono finalmente essere parte del passato. Da oggi, infatti, è finalmente possibile fare attività fisica all’aria aperta e, complici le belle giornate e la voglia di ripartire, gli allenamenti avranno tutto un altro sapore. È importante, dunque, attrezzarsi nella maniera corretta con un abbigliamento adeguato e i giusti accessori per rendere l’allenamento stimolante ed efficiente, a questo ci pensa l’innovativa tecnologia Samsung.

Da oggi, sempre mantenendo il distanziamento di sicurezza, runners, ciclisti e appassionati di lunghe passeggiate potranno tornare alle loro attività preferite, e il modo migliore per farlo è restando connessi con un partner a portata di polso come il Galaxy Watch Active2. Grazie all’innovativo smartwatch Samsung è possibile migliorare la salute attraverso uno stile di vita completamente connesso.

Galaxy Watch Active2 monitora tutte le attività quotidiane, basta indossarlo e iniziare a muoversi. Grazie al rilevamento automatico dello sport, lo smartwatch è in grado di iniziare automaticamente il monitoraggio di 7 attività sportive, tra cui corsa, camminata e ciclismo, mentre il monitoraggio manuale supporta più di 39 allenamenti. Inoltre, con la funzione Running Coach aggiornata, è possibile monitorare il ritmo di corsa in tempo reale e sfruttare i consigli aggiornati in base agli obiettivi di corsa prefissati.

Galaxy Watch Active2 funziona anche come guida per migliorare la salute e il benessere, fornendo informazioni utili che possono aiutare a fare scelte di stile di vita positive anche rispetto ad alimentazione, benessere mentale e sonno. L’innovativo smartwatch, infatti, aiuta a monitorare i livelli di stress[1] in tempo reale tramite Samsung Health, l’app per la salute e il benessere che permette anche di stabilire e monitorare degli obiettivi di nutrimento. Inoltre, l’analisi delle fasi del sonno aiuta a raggiungerne una maggiore qualità, favorendo il riposo notturno e la preparazione per il giorno successivo.

Tra i vantaggi dell’innovativo smartwatch, Galaxy Watch Active2 rende molto semplice rimanere sempre connessi; infatti grazie alla connettività LTE è possibile effettuare e ricevere chiamate dall’orologio o accedere ai social media con un semplice tocco: si può rispondere a un tweet e perfino guardare un breve video o l’ultimo trailer del proprio film preferito direttamente dal polso.

Con un design raffinato e completamente personalizzabile, dal cinturino al quadrante, dalla dimensione al colore, Galaxy Watch Active2 è il compagno ideale per ogni stile di vita, da chi muove i primi passi ai professionisti.

In aggiunta, per i runner più esigenti che desiderano allenarsi ad un livello superiore è presente l’esclusiva edizione Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition. Grazie alla partnership con Under Armour, Samsung permette ai runner di vivere una nuova esperienza di allenamento, offrendo loro alcuni vantaggi per raggiungere il massimo della forma e ridurre i rischi di infortuni. Con caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul ritmo della corsa e l’accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun , l’ecosistema Galaxy sullo smartwatch offre informazioni ancora più tempestive sull’allenamento, un coaching più intuitivo e programmi di allenamento più completi a portata di polso. Inoltre, al termine dell’allenamento, i runner ricevono sul loro smartphone un’analisi approfondita dei dati sulla loro forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, ottenendo una visuale a 360 gradi sulla loro tecnica di corsa.

Per vivere al meglio l’allenamento o godersi una lunga passeggiata, è inoltre possibile immergersi nella propria musica grazie al suono equilibrato e ricco dei nuovi Galaxy Buds+. Basta un semplice passaggio per accoppiare automaticamente gli auricolari a tutti i dispositivi compatibili associati al proprio Samsung Account, compreso il Galaxy Watch Active2. Ottimizzati da AKG, gli auricolari Galaxy Buds+ dispongono di altoparlanti dinamici a 2 vie, 3 microfoni per una qualità del suono e della voce senza pari, e una durata della batteria incredibilmente lunga: 11 ore da Galaxy Buds+ e altre 11 ore nel case[5]. Puro e naturale, l’audio di qualità professionale regala un’esperienza d’ascolto impareggiabile non solo per il proprio momento di fitness, ma anche per podcast, audiolibri e telefonate.