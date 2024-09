Samsung ha annunciato il Galaxy Book4 Edge (15 pollici), l’ultimo nato della linea Galaxy Book di Samsung, ora alimentato dal processore Snapdragon X Plus 8-core di Qualcomm. Il nuovo Copilot+ PC integra perfettamente funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, che portano la produttività e la creatività a livelli mai raggiunti prima.

La connettività potenziata grazie all’ecosistema Samsung Galaxy consente un flusso di lavoro lineare ed efficiente su più dispositivi e migliora ulteriormente l’accesso alle innovative funzioni Galaxy AI. Queste innovazioni sono racchiuse in un design ultrasottile con un display FHD da 15,6 pollici, una batteria di lunga durata con funzione di ricarica Super-Fast Charging e un sistema di sicurezza a più livelli garantito da Samsung Knox. Galaxy Book4 Edge (15 pollici) è disponibile in mercati selezionati a partire da ottobre nell’iconica colorazione Sapphire Blue.

“La serie Galaxy Book4 Edge, che ha rivoluzionato il mercato, creando una perfetta integrazione dell’ecosistema Galaxy tra laptop e smartphone con produttività e creatività guidate dall’AI, è ora disponibile in una nuova configurazione per soddisfare le preferenze e le esigenze uniche di ogni utente”, ha dichiarato Dr. Hark-Sang Kim, EVP & Head of New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Ogni nuovo ampliamento del nostro portafoglio di AI PC promuove l’innovazione dell’intelligenza artificiale, fornendo a tutti l’accesso agli strumenti AI più importanti”.

Design compatto con un display straordinario

Galaxy Book4 Edge (15 pollici) è uno dei laptop da 15,6 pollici più compatti disponibili sul mercato. La scocca ultrasottile e leggera è dotata di uno splendido display FHD con un’innovativa tecnologia antiriflesso che garantisce una visione confortevole in qualsiasi condizione di luce. Il design sottile non sacrifica la connettività per la portabilità e presenta un’ampia gamma di porte, tra cui USB-C, USB-A, HDMI, cuffie/microfono e uno slot Micro SD. La batteria di lunga durata dotata di funzione di ricarica Super-Fast Charging supporta sessioni di lavoro prolungate e mantiene il dispositivo pronto all’uso in ogni occasione.

Elaborazione di livello superiore grazie a Snapdragon X Plus

Grazie alla potenza di elaborazione dell’intelligenza artificiale e alle prestazioni elevate della piattaforma Snapdragon X Plus a 8 core, Galaxy Book4 Edge (15 pollici) può sfruttare appieno l’ampia gamma di funzionalità di Copilot+ PC.

Cocreator permette di dare vita alle proprie idee in un attimo e con il minimo sforzo.

permette di dare vita alle proprie idee in un attimo e con il minimo sforzo. Windows Studio Effects, combinato con una fotocamera ad alta definizione e la disponibilità del Wi-Fi 7 consente di comunicare chiaramente le proprie idee creative.

combinato con una e la disponibilità del consente di comunicare chiaramente le proprie idee creative. Live Captions consente di prendere appunti in modo più semplice e abbattere le barriere linguistiche.

“Snapdragon X Plus 8-core ridefinisce le possibilità creative con prestazioni reattive e un’innovativa elaborazione dell’AI direttamente da dispositivo”, ha dichiarato Kedar Kondap, SVP & GM, Compute and Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. “Dotato di un’incredibile efficienza energetica, è stato progettato per stare al passo con stili di vita dinamici, sia che si tratti di creare presentazioni in movimento o di dare il via a progetti creativi, spingendo la produttività a nuovi livelli”.

Un ecosistema di intelligenza artificiale mobile senza pari

La connettività dell’ecosistema di dispositivi Galaxy di Samsung, in continua crescita, consente di creare un ambiente di lavoro intuitivo, in cui i file possono essere trasferiti con estrema facilità da un dispositivo all’altro e la produttività non è interrotta da limitazioni di accesso. Gli utenti possono lavorare senza problemi su laptop e smartphone in qualsiasi momento, lasciando che sia la tecnologia a fare il resto. Collegamento al Telefono di Microsoft consente di accedere allo schermo dello smartphone Galaxy sul laptop, permettendo così di utilizzare direttamente sul dispositivo le funzioni più popolari di Galaxy AI, come Traduzione Live, Assistente Foto e Cerchia e Cerca con Google, dando il via a nuovi modi di comunicare, creare e scoprire il mondo che ci circonda.

Come tutti i dispositivi dell’ecosistema Galaxy, Galaxy Book4 Edge (15 pollici) è protetto da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Samsung che salvaguarda le informazioni critiche e protegge il dispositivo tramite un hardware sicuro end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa. E, come con tutti i Copilot+ PC, l’utente può beneficiare di ogni livello di sicurezza garantito da Windows 11 – dalla protezione da malware, alla salvaguardia delle credenziali, fino alla protezione dei dati.

Disponibilità

Galaxy Book4 Edge (15 pollici) sarà disponibile in mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, a partire da ottobre 2024, in un’iconica colorazione Sapphire Blue, vivace, raffinata e esclusiva della serie Galaxy Book4 Edge. Per ulteriori informazioni sul Galaxy Book4 Edge, visitare il sito: https://www.samsung.com/galaxy-book/.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED e fornendo esperienze iperconnesse attraverso il proprio ecosistema SmartThings e alla collaborazione con i partner. Per essere informati sulle ultime novità, è possibile consultare la sezione Samsung Newsroom del sito news.samsung.com

Specifiche tecniche:

Galaxy Book4 Edge (15.6 pollici) Dimensioni* 356.6 x 299.7 x 15.0mm *L’accuratezza dei numeri può variare a seconda delle misure utilizzate. Peso* 1.50 kg * Il peso può variare a seconda del mercato. OS* Windows 11 Home *La versione dell’edizione e i tempi di disponibilità possono variare a seconda del modello e/o del mercato. Display 15.6 pollici *, 16:9 FHD (1920×1080), 300nits, Fino a 60Hz, Anti-Glare. * Misurato in diagonale come un rettangolo pieno senza tenere conto degli angoli arrotondati. L’area visibile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati. Processore* Snapdragon® X Plus X1P-42-100 (8-core) *Le specifiche possono variare a seconda del modello e/o del mercato. NPU Qualcomm® Hexagon™ NPU con Qualcomm® AI Engine fino a 45 TOPS Grafica* Qualcomm® Adreno™ GPU *Le specifiche possono variare a seconda del modello e/o del mercato. Network* Bluetooth v5.3 / Wi-Fi 7 *La velocità effettiva può variare in base al mercato, al vettore e all’ambiente dell’utente. La disponibilità del Wi-Fi 7 può variare in base alla versione del sistema operativo, al mercato, alla posizione, alle condizioni della rete e ad altri fattori. I router di rete wireless Wi-Fi 7 sono necessari e venduti separatamente. Colori Sapphire Blue Memoria* 16 GB *La disponibilità può variare a seconda del modello. Spazio di archiviazione 256 GB / 512 GB *La disponibilità può variare in base al modello e/o al mercato **La disponibilità effettiva di spazio di archiviazione può variare a seconda del software preinstallato e del mercato, delle dimensioni e del formato dei file. Fotocamera 2MP (1080p FHD) Microfono / Speaker Doppio microfono / Altoparlanti stereo (1.5W*2), Dolby Atmos® Tastiera* Pro keyboard con tastierino numerico * Il layout della tastiera può variare a seconda del mercato. Batteria* 61.2 Wh (Valore Tipico) * Valore tipico della capacità della batteria testata in condizioni di laboratorio di terzi. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione della capacità della batteria tra i campioni di batteria testati secondo lo standard IEC 61960. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, delle modalità di utilizzo e di altri fattori. Ricarica* Adattatore Type-C da 65W USB *Il caricabatterie e il cavo dati della scatola sono USB Type-C. Porte* 2 x USB-C (4.0), HDMI 2.1 (supporta 4K@60Hz), USB-A (3.2), Micro SD, uscita cuffie/ingresso microfono, slot di sicurezza *La velocità effettiva dell’USB può variare a seconda dell’ambiente dell’utente.

Comunicato stampa