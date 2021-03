MSI annuncia la pubblicazione del BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 per le sue schede madri AMD serie 500 in modo da aggiungere lo Smart Access Memory per i processori AMD Ryzen 3000. Ora sia la serie 5000 sia la 3000 supporteranno la tecnologia AMD mentre l’aggiornamento BIOS migliora la larghezza di banda cache L3 su AIDA64 per i processori AMD Ryzen 5000.

Smart Access Memory è una tecnologia innovativa che permette al sistema di avere accesso alla capacità piena della VRAM della tua scheda grafica. Paragonata alle soluzioni odierne con la limitazione a 256MB questa fornisce un’esperienza di gioco migliorata.

Questa nuova tecnologia necessita della combinazione delle schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000 e i processori AMD Ryzen 3000/5000.

Il nuovo BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 è già online e disponibile per il download.

Comunicato Stampa