Elmec Informatica, Managed Service Provider di servizi IT che da più di 50 anni accompagna le aziende verso la trasformazione digitale attraverso un’ampia offerta di servizi e soluzioni in ambito Cloud, System, Platform, Security, Workplace e Network, ha scelto di affidarsi a Jabra, leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni audio e video innovative. Nello specifico, Elmec Informatica si è appoggiata a Jabra per la fornitura di cuffie e speaker da ufficio ai propri clienti, che con un ottimo feedback confermano la qualità e l’affidabilità dei prodotti.

Il 90% dei dipendenti di Elmec Informatica utilizza cuffie e speaker Jabra per svolgere la propria attività lavorativa. I profili professionali che utilizzano dispositivi Jabra sono: manager, account commerciali, specialisti tecnici, operatori Helpdesk. Tutti i collaboratori utilizzano cuffie Jabra per 8 ore al giorno, con un riscontro positivo su comfort e affidabilità delle soluzioni.

Il nuovo progetto di collaborazione

Gli obiettivi aziendali alla base della nuova collaborazione tra Elmec Informatica e Jabra consistevano nel migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti, soprattutto in questo periodo caratterizzato dal lavoro ibrido. In particolare, si puntava a un incremento della qualità di comunicazione attraverso le cuffie modello Evolve2 40 e Evolve 75e. Queste ultime, grazie alla cancellazione attiva dei rumori, si sono rivelate particolarmente apprezzate per il livello di concentrazione che assicurano.

I potenziali vantaggi delle soluzioni Jabra, in relazione alle aspettative di Elmec Informatica, abbracciavano fondamentalmente due aspetti: aumentare l’isolamento acustico e migliorare la qualità percepita della voce agli interlocutori.

Il risultato

Grazie ai prodotti Jabra è stato possibile superare notevolmente il problema di qualità dell’audio nonché garantire ai dipendenti una migliore concentrazione e isolamento in quanto la sede aziendale è caratterizzata da ambienti open space, per loro natura spesso rumorosi.

Le soluzioni Jabra hanno dato la possibilità ai dipendenti di migliorare il loro modo di lavorare rendendolo molto più confortevole e adatto alle varie esigenze comunicative.

I feedback dei dipendenti che utilizzano le cuffie Jabra sono estremamente positivi e rispecchiano gli obiettivi che Elmec Informatica si era prefissata. È stato riscontrato anche un particolare apprezzamento nei confronti dei nuovi modelli della serie Evolve2.

I due prodotti adottati vengono utilizzati principalmente con Microsoft teams e Cisco Jabber.

I prodotti installati

In totale sono state vendute e installate 200 cuffie Jabra Evolve 75e dedicate al team commerciale, che necessità di dispositivi flessibili e insonorizzati e 400 cuffie

Evolve2 40 dedicate al team tecnico, che passa molto tempo in ufficio e quindi esige strumenti che garantiscano massima concentrazione, con audio cristallino, isolamento dal rumore avanzato ed estremo comfort.

La gamma Evolve2 di Jabra è progettata per supportare la trasformazione digitale nei moderni ambienti di lavoro. Le cuffie della gamma sono progettate per aiutare le imprese a promuovere l’adozione di infrastrutture UC, garantendo al contempo concentrazione, collaborazione e flessibilità.

In particolare, le cuffie Evolve2 40 sono pensate per garantire la massima concentrazione. Le principali caratteristiche sono: audio superiore, isolamento dal rumore e comfort massimo. Quando si indossano le cuffie Evolve2 40, il rumore attorno svanisce immediatamente grazie alla gommapiuma isolante dei cuscinetti auricolari ovali e al nuovo design dei padiglioni angolati che bloccano efficacemente i rumori, offrendo al contempo una straordinaria cancellazione passiva del disturbo proveniente dall’esterno. Le cuffie presentano tre microfoni di cui due situati nel “braccetto” e uno nel padiglione dell’orecchio destro e offrono fino a 37 ore di autonomia della batteria.

Le Evolve 75e sono progettate per essere i primi auricolari wireless professionali al mondo certificati per le UC. Tra le funzioni spiccano il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e un tasto di attivazione per gli assistenti vocali. Si segnala anche il design con auricolare wireless attorno al collo. Equipaggiato con spie busylight tramite le quali l’utente può segnalare ai colleghi che non vuole essere disturbato, il modello Evolve 75e è dotato di Bluetooth e tecnologia a tre microfoni per garantire all’utente di essere ascoltato dal suo interlocutore in modo nitido grazie all’esclusione delle voci circostanti e alle creazione di una zona di conversazione filtrata.

