Questa settimana 21 nuovi titoli approdano su Geforce NOW, tra cui Snowrunner e Moving Out – entrambi rilasciati in contemporanea al lancio su PC della scorsa settimana.

La performance è una componente importante nell’ecosistema PC, tanto quanto lo sono i giochi. Stiamo portando la maggior parte delle più importanti tecnologie del PC gaming anche nel cloud.

Grazie alla potenza dell’AI e delle GPU RTX, la tecnologia DLSS 2.0 ci proietta verso una nuova generazione di performance e verso nuovi effetti visivi nei giochi. È la nostra nuova e migliorata rete neurale di deep learning che aumenta i frame rate generando immagini belle e nitide per i giochi.

Questa tecnologia è ora disponibile su Geforce NOW, e ci consente di migliorare le impostazioni grafiche mantenendo un frame rate fluido e privo di interferenze. Il primo gioco a supportare il DLSS 2.0 su Geforce NOW è Control. Altri giochi, tra cui Mechwarrior 5: Mercenaries e Deliver Us The Moon, riceveranno il supporto della tecnologia prossimamente.

Oltre all’aggiornamento di Control che supporta il DLSS 2.0, di seguito l’elenco completo dei giochi #GRonGFN di questa settimana:

Disponibili da martedì 28 aprile

Moving Out

SnowRunner (Epic Games Store)

Disponibili da giovedì 30 aprile