NZXT ha annunciato l’N7 Z490, la sua ultima mainboard con chipset Intel Z490.

La nuova soluzione dell’azienda nasce con lo scopo di fornire agli assemblatori e ai gamer tutto quello che hanno bisogno per il loro nuovo PC, con sistemi nati per semplificare l’assemblaggio e per migliorare le prestazioni e l’uso del computer. Da ciò nasce un layout studiato per ridurre al minimo le problematiche d’installazione, con tutte le porte collocate ottimamente per qualsiasi tipo di build. Ad assemblaggio ultimato è possibile usare il software NZXT CAM per gestire le curve di funzionamento delle ventole e l’illuminazione LED RGB. Ogni mainboard NZXT è stata progettata in collaborazione con AsRock, assicurando così ad ogni prodotto un’alta qualità di assemblaggio ed un ottimo supporto BIOS. La NZXT N7 Z490 è dotata di moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth V5 garantendo così le ultime novità in fatto di connettività. Infine, la cover metallica che ricopre la mainboard non ha solo effetti estetici, ma anche di dissipazione, riuscendo a smaltire il calore prodotto anche dai sistemi più spinti senza nessun problema. Queste le parole di Johnny Hou, CEO e fondatore di NZXT:

“La NZXT N7 nasce per dare agli assemblatori ciò che vogliono. Fornendo una Mainboard con un layout semplice, aggiornata dal punto di vista delle connessioni, e con una cover metallica, siamo sicuri di dare agli utenti l’ arma giusta per la loro nuova RIG Gaming.”

Caratteristiche tecniche

Progettata con il Chipset Intel® Z490 Express

Compatibile con I processori Intel di 10^ generazione Core™ i9, Core™ i7, Core™ i5, e Core™ i3

Design di alimentazione 8+2 DrMOS

Connettività Intel® Wi-Fi 6 e Bluetooth V5

Intel® Optane™ Memory Ready

Due connessioni M.2 per lo storage

Supporto Multi-GPU con AMD CrossFireX™

Supporta l’ overclock delle memorie fino a 4266 MHz e l’ Intel® XMP 2.0

Audio ad alta definizione a 8 canali

A seguire, un focus sulle principali caratteristiche della N7 Z490:

Controller RGB e FAN integrati:

La NZXT N7 Z490 vanta on board i famosi controller che da sempre hanno contraddistinto nel settore informatico NZXT. La scheda, infatti, è dotata di controller RGB e FAN che possono essere gestiti direttamente dal software NZXT CAM. Sono supportati i sistemi di illuminazione di qualsiasi produttore.

Cover in metallo:

La cover metallica è disponibile sia in colore nero che bianco, garantendo così la massima personalizzazione del proprio sistema. Abbina al meglio la tua Mainboard ad un case NZXT Serie H-.

Assemblaggio facile:

È dotata di supporto Wi-Fi 6 e utilizza tutte le linee PCI Express offerte da CPU e Chipset. La N7 Z490 è dotata di uno shield posteriore del pannello I/O integrato, e vanta le varie connessioni in posizioni strategiche così da facilitare l’ assemblaggio..

La N7 Z490 è già disponibile per il territorio statunitense presso lo store ufficiale NZXT.com al prezzo di 229.99 USD.