NZXT annuncia la sua nuova mainboard NZXT N7 B550, la prima della Serie N7 equipaggiata di chipset AMD.

NZXT sta allargando la famiglia delle Mainboard N7 per portare la qualità che contraddistingue il brand sempre a più giocatori. La N7 B550 vanta connessioni intelligentemente collocate nei punti migliori, supporta le ultime tecnologie come il PCIe 4 ed il WiFi 6e, e offre tutto il necessario per facilitare l’ assemblaggio di una fantastica Build moderna. Controllo intuitivo con NZXT CAM

La N7 B550 include tutte le funzioni chiave dei nostri Controller RGB e Fan, consentendo infatti la gestione tramite il Software NZXT CAM dei canali RGB e di 7 canali ventola. Inoltre, la N7 B550 è compatibile con I sistemi di illuminazioni prodotti anche da altri brand. Estetica ai massimi livelli

La N7 B550 è dotata di una cover in metallo disponibile nelle colorazioni bianco e nero, permettendole di godere di un look unico, capace di fondersi con armonia e grazie all’ interno di qualsiasi Chassis NZXT Serie H. La semplicità di un assemblaggio perfetto

La N7 B550 adotta tutti gli standard di connettività senza fili di ultima generazione, come ad esempio il WiFi 6E, e utilizza tutte le linee PCI express offerte da CPU e Chipset. Il Design della NZXT N7 B550 ne consente un’ installazione semplice ma con risultati fantastici, grazie ad esempio a connessioni studiate per risultare di facile accesso, o allo Shield I/O posteriore integrato.

La NZXT N7 B550 è già disponibile su NZXT.com al prezzo di 229.99 dollari. A seguire, le specifiche tecniche del prodotto: