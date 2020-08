In attesa della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, Sony Interactive Entertainment, EA Sport e UEFA sono lieti di annunciare la eChampions League Invitational, un torneo in esclusiva su PlayStation4 (PS4) iniziato ieri e che per tre giorni vedrà i migliori otto giocatori di FIFA20 fronteggiarsi per portare al successo la propria squadra. Gli otto campioni dovranno mettere in mostra le proprie abilità e tecniche per cercare di aggiudicarsi il prezioso montepremi di 100.000$ e il titolo di Campione d’Europa di FIFA20. Dopo la prima live di ieri sarà possibile seguire le altre due giornate sempre sul canale Twitch ufficiale di EASPORTFIFA e sul canale YouTube ufficiale UEFA con i seguenti appuntamenti:

21 Agosto | 15.00 – 18.40

22 agosto | 19.00 – 00.00

Domenica 23 agosto invece, presso lo stadio Da Luz di Lisbona, scenderanno in campo il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco per chiudere il torneo di Champions League. Tramite la sezione TV & Video su PlayStation®4 (PS4™) sarà possibile seguire l’ultimo incontro della più importante e prestigiosa competizione calcistica.