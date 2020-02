Sony ha annunciato i titoli di Marzo che saranno offerti agli abbonati a PlayStation Plus:

Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Shadow of the Colossus, uno dei videogiochi più celebrati e apprezzati di tutti i tempi, rinasce su PlayStation 4 per conquistare le nuove generazioni. L’avventura simbolo dell’era PS2 vanta adesso una nuova veste grafica, prestazioni migliorate e comandi alternativi opzionali che rendono l’esperienza di gioco ancora più intensa.

Sonic Forces è invece uno dei giochi più recenti della serie di SEGA, un nuovo capitolo di Sonic sviluppato in occasione del venticinquesimo anniversario della serie.

Gli utenti potranno riscattare e mettere in download i nuovi giochi gratuiti a partire dal 3 marzo e fino al 6 aprile, quando saranno sostituiti da una nuova selezione.