Da ASUS parte una nuova promozione dedicata al networking, l’occasione ideale per migliorare la propria rete di casa e particolarmente utile in questo periodo in cui bisogna lavorare da casa e in smartworking.

Pensati per migliorare la produttività, l’esperienza di gioco e la navigazione, i prodotti di networking targati ASUS sono tra le migliori soluzioni in assoluto per la connettività, sia a livello di prestazioni che di design, oltre a permettere di sfruttare tutti i vantaggi del WiFi 6.

Un esempio è lo ZenWiFi, arrivato di recente in Italia, che rappresenta un concentrato di tecnologia in grado di coprire ampi spazi senza problemi di interruzione del segnale.

ZenwiFi è disponibile in due modelli: ZenWiFi AX, che sfrutta tutti i vantaggi del più recente WiFi 6 (802.11ax) e ZenWiFi AC, con WiFi 5 (802.11ac), entrambi in versione bianca o nera.

Router gaming

Il gaming nella sua massima espressione! ​ Un gamer necessità sempre della massima stabilità e di un’esperienza di gioco senza lag così da non avere problemi sul campo di battaglia. Se si vuole vincere ogni sfida, è necessario affidarsi alle migliori soluzioni ROG, come ad esempio il router ROG Rapture GT-AX11000, forte della nuova tecnologia WiFi 6.

Lyra

Se la necessità è quella di estendere la propria rete WiFi in tutta la tua casa, è possibile farlo anche con il sistema mesh Lyra in modo semplice e intuitivo!

Con Lyra è possibile ampliare la rete internet e creare un sistema AiMesh affidabile e sicuro, per avere segnale stabile e veloce anche su più piani o negli angoli più remoti, il tutto senza le classiche interruzioni causate dai comuni ripetitori.

Per maggiori info e migliorare la tua connessione, puoi approfittare delle offerte ASUS qui: https://www.asusworld.it/it-IT/campaign/SPRING_DAYS/