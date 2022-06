Mentre le nostre vite procedono nella noia, qualcuno ancor più annoiato, escogita modi insoliti di passare il tempo. Con una probabilità del 99% che sia un Doommaro anni 90, Viktor Tóth nella sua Budapest, ha escogitato un rivoluzionario sistema di bastone e carota che ha permesso l’improbabile: ha permesso ai topi di giocare con Doom 2, (anche se sono ancora dei dilettanti).

Un prototipo di realtà virtuale per topi fu usato per riuscire nell’impresa, e sembra che babia suscitato l’interesse di Design Taxi, che ha ripreso l’esperimento di Tóth, reputato molto interessante per aiutare ad automatizzare il processo di addestramento degli animali con la realtà virtuale; esperimento interessante anche per studiare “l’interazione di un’ampia varietà di processi cognitivi” nel cervello.

Tóth nota anche nel suo post dettagliato sul blog che i ricercatori hanno utilizzato configurazioni come il suo rig per topi, usato per Doom 2, per studiare una serie di comportamenti animali mentre registrano contemporaneamente i loro schemi neurobiologici.

Come mostra il video sopra, i topi giocano al videogioco ruotando una palla di polistirolo con i piedi. Per l’esperimento, l’ingegnere ha sospeso i topi sopra la palla tramite una piccola imbracatura. Davanti alle facce dei topi ha posizionato uno schermo curvo e spronandoli ad esplorare il mondo di Doom 2 usando l’acqua zuccherata come ricompensa. Allo stesso modo, quando i topi “toccavano” i muri del gioco, venivano emessi feedback negativi sotto forma di fastidiose ventate d’aria sul viso.

Ognuno dei tre topi presi come campione per il test (Romero, Carmack e Tom), aveva diversi punti di forza e di debolezza, anche se sembra che “Romero” fosse il migliore in assoluto, che ci sia un’analogia col nome? Romero era così sicuro di sè nel correre in VR, che Tóth ha persino trascorso due sessioni con lui a sparare nel gioco. Dopo circa un minuto, nel video il topo spazza via un cattivo.

L’ingegnere Toth ha costruito il rig con soli 2000$, e sebbene l’automatizzazione del tutto sia ancora da ultimare, gli sviluppi sono davvero interessanti. Secondo un post sul blog scritto da Tóth su Medium, alcune parti personalizzate dell’installazione dovevano essere progettate in Blender prima di essere stampate e allegate. “Decine di versioni sono state testate per arrivare al rig finale”, scrive.

Quindi sì, i topi possono giocare a DOOM , forse anche meglio di alcuni di noi.