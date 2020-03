Dopo la gustosa demo rilasciata di recente da Square Enix di Final Fantasy VII Remake, sembra giunta l’ora di provare il remake del terzo capitolo di Resident Evil.

No. Al momento non c’è nulla di ufficiale, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni in possesso di Aesthetic Gamer, insider che ha già anticipato diversi rumor a tema, la release della demo dovrebbe avvenire il prossimo venerdì 20 marzo. La scelta, se venisse confermata, sarebbe perfettamente in linea con le tempistiche di Resident Evil 2, che a sua volta venne anticipato da una demo proprio a due settimane dal lancio.

L’uscita di Resident Evil 3 Remake è prevista per il 3 aprile, Capcom vuole mantenersi il più coerente possibile con l’opera originale aggiungendo un po’ di varietà, tra queste una libertà maggiore in Raccoon City la quale sarà liberamente esplorabile, con l’aggiunta dell’opzione viaggio rapido in stile RDD 2.