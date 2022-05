Dopo il keynote svoltosi il 23 Maggio, emergono nuovi dettagli sulla nuova linea di processori, in particolare sulle frequenze, sulla connettività PCIe e sulla potenza assorbita.

Stando a quanto dichiarato da Robert Hallock, direttore del Technical Marketing di AMD, durante uno stream con PCWorld, i test mostrati durante l’evento in streaming sono stati effettuati su una scheda madre reference di AMD, con un dissipatore all-in-one da 280 millimetri con il prototipo della CPU a 16 core, e le frequenze di 5.5 GHz viste durante il gameplay di Ghostwire: Tokyo sono state ottenute senza l’ausilio dell’overclock. Robert Hallock ha inoltre specificato che le frequenze indicate sono state raggiunte da molti threads durante l’esecuzione del gioco, e che frequenze di 5.2-5.5 GHz erano comuni e non una situazione di “best case scenario”.

Facendo poi chiarezza sulla situazione delle linee PCIe a disposizione del processore, visto che l’annuncio parlava di 24 linee PCIe 5.0 per “Graphics & Storage” senza specificare se fossero incluse le linee dedicate al chipset o meno. Fortunatamente, Robert Hallock chiarisce che le linee PCIe 5.0 totali sono 28: 16 per schede grafiche, 8 per SSD M.2 e 4 per il chipset, raddoppiando quindi la quantità di SSD collegabili direttamente al processore, tra l’altro con connettività Gen 5, e quella che mette in collegamento CPU e chipset.

Proprio a proposito del chipset, visti alcuni leak apparsi alcuni giorni fa online un utente chiede al dr. Ian Cutress se i nuovi chipset AMD saranno tutti single chip o se X670E sarà un doppio chip, e la risposta è stata praticamente “le faremo sapere”… Nel senso che comunque AMD ha intenzione di rivelare più informazioni durante il corso del 2022, quasi a non voler scoprire tutte le carte a sua disposizione. Aggiunge dr. Cutress, inoltre, che schede madri più economiche potrebbero optare per un collegamento PCIe 4.0 verso il chipset per contenere i costi.

Infine, il valore di 170 W menzionato durante il Keynote non si riferisce al TDP (che per i processori Ryzen 5000 di fascia alta equivale a 105 W), ma fa riferimento invece al PPT, il Package Power Tracking, che per i Ryzen 7 5800X, 5800X3D e Ryzen 9 5900X e 5950X si ferma a “soli” 144 W, e se AMD manterrà l’equazione PPT = TDP x 1.25 il nuovo processore 16 core di AMD avrà un TDP di 125W. L’aumento del 18% del TDP e del PPT dovrebbe aiutare i nuovi processori, insieme al processo produttivo TSMC N5, a raggiungere le frequenze mostrate senza troppi problemi.