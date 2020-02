Samsung Electronics Italia annuncia il lancio della promozione Power of 10 Pass: a partire da giorno 7 febbraio, fino a giovedì 19 marzo, tutti gli utenti che hanno registrato il proprio dispositivo della serie Galaxy sull’app Samsung Members possono acquistare uno smartphone della gamma Galaxy S10/S10+/S10+ 5G o Galaxy Note10/Note10+/Note10+ 5g presso i punti vendita aderenti, oltre allo shop su Samsung.com, con uno sconto di 100€ per S10/S10+/S10+ 5G e 150€ per Note10/Note10+/Note10+ 5G.

Per usufruire della promo, è sufficiente associare al proprio profilo Samsung Account dell’app Samsung Members il proprio smartphone Galaxy, accedere all’app Samsung Members o effettuare il download da Google Play Store, scaricare il buono sconto e presentare il voucher direttamente in cassa nei punti vendita aderenti o inserendo il codice nell’apposita casella “codice promozionale” sullo store di Samsung.

I termini e condizioni della promozione sono disponibili all’indirizzo: https://www.samsung.com/it/offer/powerof10pass