Il colosso sudcoreano ha presentato oggi Make STRANGER Nights Epic, un cortometraggio che sfrutta le funzionalità Nightography di Galaxy S22 Ultra, ovvero le funzionalità di fotografia avanzata della serie S22, per rendere omaggio alla celebre serie Netflix Stranger Things. Il filmato è parte della partnership in corso tra Samsung e Netflix ed è disponibile da subito sui canali social di Samsung, in concomitanza con l’uscita della quarta stagione di Stranger Things sul servizio di intrattenimento in streaming.

Nel cortometraggio, il tema Stranger Things funge da sfondo per mostrare le potenti funzionalità Nightography di Galaxy S22 Ultra. Nella quarta stagione di Stranger Things, la notte apre un portale, ovvero un passaggio, verso un mondo straordinario e l’S22 Ultra viene utilizzato per ricreare quello stile iconico e raccontare una storia cinematografica che dimostra come la tecnologia Galaxy abbia il potere di catturare ciò che altrimenti non si vedrebbe al buio.

Rendere epica la notte

In Make STRANGER Nights Epic, una ragazza mette in tasca il suo Samsung Galaxy S22 Ultra mentre va in bicicletta a vedere Stranger Things 4 a casa di un’amica. Durante il tragitto, il suo video si accende inavvertitamente, catturando le immagini di ciò che si nasconde dietro di lei nel Sottosopra. Tutte le riprese verticali fatte da telefono sono state girate con l’S22 Ultra.

Il cortometraggio sfrutta anche le potenti funzionalità Nightography di Galaxy S22 Ultra, che includono una fotocamera principale da 108 MP e un sensore da 2,4um pixel alimentato da intelligenza artificiale (IA) avanzata che consente di catturare più luce e dati per riprese video più luminose e nitide, sia di giorno che di notte.

Creare una galassia di contenuti straordinari

Samsung e Netflix hanno una partnership di lunga data e hanno collaborato alla realizzazione di campagne personalizzate per molte delle serie più popolari della piattaforma di streaming.

Dopo l’uscita, a maggio, del primo volume di Stranger Things 4, il debutto di Make STRANGER Nights Epic di Samsung arriva all’indomani della pubblicazione da parte di Netflix del trailer ufficiale del volume due, che esce oggi 1 luglio. Il cortometraggio di Samsung e Netflix, Make STRANGER Nights Epic, è visibile sul canale canale YouTube di Samsung.

Per celebrare la collaborazione è prevista una promozione speciale: acquistando un dispositivo della serie Galaxy S22, o un Galaxy Z Flip3 o Z Fold3 5G oppure un tablet della gamma Galaxy Tab S8 dal 1 luglio 2022 al 17 luglio 2022 è possibile ricevere in regalo 3 mesi di abbonamento a Netflix. Per maggiori informazioni e tutti i dettagli della promozione visitare la pagina https://members.samsung.it/promozioni/samsungtudum

Comunicato stampa