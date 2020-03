Arriva in tempi rapidi la risposta a Microsoft da parte di Sony, con le specifiche ufficiali annunciate su Eurogamer.net di PS5. 10.28 TFLOPs di potenza per la console giapponese, cifra inferiore a quella promessa da Xbox Series X, che arriverà a 12 teraflop.

Anche in questo caso troviamo una CPU custom derivata dell’architettura Zen 2 di AMD, con 8 core e ciascun dei quali con una frequenza variabile di 3.5GHz.

La GPU avrà un’architettura RDNA 2 personalizzata e sprigionerà una potenza di calcolo pari a 10.28 TFLOPs, con 36 unità computazionali ad una frequenza variabile di 2.23GHz.

La memoria di sistema a disposizione sarà 16GB di tipo GDDR6, 256-bit, con un’ampiezza di banda pari a 448GB al secondo. Mentre per quanto riguarda la memoria di archiviazione, a bordo troviamo un SSD NVMe da 5.5GB/s di IO throughput con una capienza standard di 825GB. Come per Xbox Series X, troviamo uno slot apposito per l’espansione, tuttavia è stato dichiarato che non ci sarà bisogno di supporti proprietari e qualunque produttore potrà richiedere di lanciarne uno sul mercato a patto di superare un processo di certificazione PlayStation.

Confermata la presenza del lettore ottico Blu-ray 4K oltre al pieno supporto ai dischi rigidi esterni per il backup dei videogiochi.

