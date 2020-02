Sony ha reso pubblica la pagina di PS5 sul sito ufficiale PlayStation dove è possibile registrarsi alla newsletter dedicata alla console di prossima generazione.

“Abbiamo iniziato a condividere alcune delle funzionalità incredibili che ci possiamo aspettare da PlayStation 5”, fa sapere sul suo portale il colosso giapponese.

Inserendo il proprio indirizzo email e data di nascita, verremo informati per primi sulle “news sulla data d’uscita di PS5, il prezzo di PS5 e il roster di giochi di lancio in arrivo per PS5”.

Sappiamo al momento che la console sarà lanciata durante le vacanze natalizie, come viene riportato dal banner sul sito: