Dopo una lunga attesa durata tre mesi, tra rumors e ipotesi, Sony ha rivelato al mondo intero data e prezzo di Playstation 5, durante lo showcase dedicato in live streaming nella giornata di ieri: 499€ per la versione “classica” e 399€ per la Digital Edition, con un rilascio previsto per il 19 novembre 2020 in Europa e 12 novembre in USA, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Australia, Canada, Messico e Giappone. Il rilascio spezzettato potrebbe essere causato da qualche problema legato alle scorte della console, come ipotizzato nei giorni scorsi.

Il colosso giapponese ha inoltre confermato che a partire da oggi presso rivenditori selezionati saranno anche disponibili i pre-ordini della console.

Durante lo showcase, Sony ha presentato il nuovo servizio esclusivo Playstation Plus Collection, una libreria dei miglior giochi PS4 da giocare su PS5.