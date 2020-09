In datata odierna, Motive Studios ha divulgato la una clip inedita dedicata all’attesissimo Star Wars: Squadrons, in uscita il 2 ottobre.

Realizzato in collaborazione con Motive Studios, Lucasfilm e Industrial Light & Magic, “Hunted” è ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars: Squadrons e presenta ai videogiocatori uno dei più abili piloti con cui i giocatori potranno combattere nel gioco in single player.

Le Forze Imperiali sono in ritirata dopo un attacco a sorpresa da parte della Nuova Repubblica al cantiere navale imperiale di Var-Shaa. Tuttavia, per Varko Gray, leader dello Titan Squadron, la battaglia è tutt’altro che finita; si ritrova come l’ultimo pilota TIE sul campo di battaglia, ricercato da un agguerrito X-Wing della Nuova Repubblica.

Star Wars: Squadrons sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store e sarà fruibile tramite Virtual Reality (VR) su PlayStation 4 e PC con supporto cross-play.

I giocatori che prenotano Star Wars:Squadrons ora possono ricevere i cosmetic items presenti nella clip.