Come da tradizione, su Steam sono iniziati ufficialmente i saldi natalizi 2019, classica iniziativa promozionale che coinvolge un numero impressionante di videogiochi PC con sconti a tappeto su una vastissima selezione di titoli presenti nel negozio digitale di Valve.

Effettuando acquisti, è possibile ottenere gettoni da spendere in Steamlandia, un’apposita sezione della piattaforma di digital delivery a tema mercatino natalizio da cui attingere adesivi, effetti per le chat e, soprattutto, dei buoni sconto da spendere nello store. Tra gli sconti disponibili, segnaliamo Pillars of Eternity II, Life is Strange 2, L’Ombra della Guerra, Darksiders III, Ace Combat 7, The Evil Within 2, The Witcher 3: Wild Hunt e molto, molto altro.

Gli sconti saranno disponibili a partire da giovedì 19 dicembre sino a giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 19:00 italiane. Nella giornata di ieri, durante la fase di lancio dei saldi natalizi, si è assistito ad un sovraffollamento del portale che ha reso non poco difficoltoso l’accesso allo store . Nel momento in cui scriviamo l’articolo, l’accesso a Steam sembra non riscontrare alcun problema.