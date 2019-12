Come da programma di fine anno, AMD ha rilasciato il nuovo Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, introducendo tante novità e sofisticate funzionalità di gioco. Con prestazioni migliorate e caratteristiche premium, la nuova versione di Adrenalin introduce una fedeltà visiva senza precedenti per offrire ai propri utenti esperienze di gioco fenomenali.

Ben 20 nuove funzioni caratterizzano la nuova versione del pacchetto driver di AMD. Troviamo una nuova interfaccia grafica, un browser web integrato, la possibilità di creare profili, Game Center e System Status, oltre all’Integer Display Scaling, funzione capace di ridimensionare le immagini sullo schermo da un pixel a quattro o più, dando ai giochi classici un look retrò in stile pixel-art, con opzioni di ridimensionamento per display con un altro numero di Pixel senza impatto sulle prestazioni.

Troviamo inoltre, filtri DirectML Media e il Radeon Boost che offre fino al 23% di incremento medio delle prestazioni in scenari di gioco frenetici, riducendo dinamicamente la risoluzione dell’immagine, aumentando i framerate e migliorando la fluidità, senza cambiamenti percettibili nella qualità dell’immagine.

AMD ha pensato anche agli streamer e, in generale, al gaming mobile con Link, l’app per smartphone, tablet e TV che permette di eseguire lo streaming dei giochi dal PC a questi dispositivi.

Arriverà su Android e iOS rispettivamente il 10 e il 23 dicembre; presenta un’interfaccia utente migliorata, offre tutti i controlli relativi allo streaming in un’unica area, supporta bitrate fino a 50 Mbps e streaming x265 per avere maggior qualità utilizzando meno banda. Tra le novità troviamo anche la possibilità di creare istantaneamente delle GIF e di giocare in mobilità, ovunque ci si trovi, sfruttando lo streaming via internet.

L’AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition è già disponibile al download a questo link.