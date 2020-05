Come tutti sappiamo la Cina è uno stato che tende a restringere le libertà personali imponendo sorveglianza e censura, cercando di oscurare tutte le informazioni non approvate e che potrebbero diffondere informazioni non approvate dalla autorità.

Questo problema è presente anche nel mondo del web dove molti sino sono bloccati da enti governativi i quali ne impediscono la visione, a causa di ciò gli utenti cercano di aggirare in ogni modo queste restrizioni in modo tale da poter usufruire di tutti i contenuti della rete.

Uno dei servizi che permette di avere maggiore sicurezza in rete, che impedisce la localizzazione e che permette l’accesso agli argomenti bloccati nel proprio paese sono sicuramente le VPN (Virtual Private Network): ovvero sistemi che permettono di criptare i propri dati in rete in modo da essere più sicuri da potenziali attacchi informatici ma soprattutto possono simulare la propria posizione nello stato in cui sono presenti i server di questo servizio.

La Cina e le VPN

Il governo di Pechino ha attuato un piano chiamato ironicamente da altre riviste “Great firewall”, ovvero un sistema informatico capace di oscurare i siti e le informazioni non approvate dal governo. Un modo per aggirare questo problema, come abbiamo già anticipato, sono le VPN.

Ultimamente un aggiornamento di questo sistema ha bloccato la maggior parte delle VPN funzionanti assottigliando notevolmente i servizi di questo tipo disponibili in Cina.

Lo scopo di questo progetto è bloccare tutte le informazioni ed i dati che vanno contro il partito comunista cinese, a causa di ciò questo paese è tra quelli con il minor livello di privacy, anche informatica.

Come scegliere una VPN da utilizzare in China

Dopo aver avuto una rapida introduzione e aver capito che non tutte le reti vanno bene ora scopriremo come scegliere una VPN per la Cina. Un aspetto fondamentale è eseguire la ricerca prima di recarsi direttamente in Cina, poiché vengono bloccati anche i siti che forniscono informazioni riguardo questi servizi, quindi ricordati di scegliere prima di recartici.

Bisogna premettere che non è semplice trovare informazioni al riguardo poiché la maggior parte delle recensioni e dei siti non specificano direttamente se funzioneranno o meno nello stato del dragone rosso.

La caratteristica principale è ovviamente che sia in grado di aggirare la Grande Firewall e che quindi permetta un libero accesso al web. Un altro fattore è che la VPN in questione abbia dei server in Stati vicini come il Giappone o Taiwan in modo tale da offrire prestazioni migliori in termini di velocità poiché il segnale deve percorrere una distanza minore. Anche la quantità di dispositivi che si possono connettere è fondamentale in una scelta, infatti maggiore è questo numero migliore è il servizio offerto. Questo fattore è molto importante nel caso dobbiate soggiornare in Cina per un periodo di tempo ridotto, infatti è molto importante sapere se la VPN offre degli abbonamenti a breve termine della durata di una o due settimane per turisti o per chiunque si rechi in questo stato per motivi lavorativi o altro.

Un buon servizio è anche multipiattaforma, ovvero permette il suo utilizzo su molti dispositivi differenti tra di loro, è quindi necessario tenere in conto se la VPN in questione offre applicazioni su vari sistemi operativi in modo tale da eseguire ricerche sicure su ogni prodotto che possiedi.

In conclusione

Ricapitolando, in Cina è presente una forte politica di censura la quale impedisce la visualizzazione di alcuni contenuti non autorizzati dal governo: questa forma di restrizione avviene in larga scala ovvero dalla tv ai giornali e anche in rete. Un progetto delle autorità chiamato Grande firewall cinese permette di controllare costantemente le attività online di tutti gli utenti bloccando molti contenuti e tra essi anche le VPN. Esistono però alcune reti virtuali in grado di aggirare questo sistema di sicurezza e che permettono l’accesso a molti contenuti non visibili in questo paese, esse però sono poche e devono essere scelte secondo i giusti criteri ma soprattutto la decisione deve essere presa in precedenza rispetto al proprio ingresso in Cina poiché i siti di Queste VPN sono oscurati dal sistema sopra citato.