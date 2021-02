Xiaomi ha presentato il nuovo Mi 11 5G, smartphone top di gamma dell’azienda cinese. Il nuovo Mi 11 5G debutta con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, con caratteristiche premium tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W. Partiamo dalla fotocamera; il Mi 11 5G è dotato di un sensore grandangolare da 108MP con la più alta risoluzione al mondo per la fotocamera principale, capace di catturare immagini cristalline con dettagli strepitosi, paragonabili solo a quelli delle fotocamere DSLR o mirrorless di livello professionale. Una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo telemacro da 5MP completano la configurazione posteriore. Sulla parte anteriore, una fotocamera da 20MP punch-hole riduce al minimo le cornici sulla schermata home, pur garantendo agli utenti selfie e video chat con gli amici di qualità. La modalità notturna offre funzionalità migliorate sulla fotocamera principale, sull’ultra-grandangolare e su quella anteriore. La tecnologia all’avanguardia della modalità video notturna di Mi 11 5G ridefinisce completamente gli standard del settore con la riduzione del rumore a livello RAW per riprese più luminose. Troviamo sei funzionalità gestite dall’AI cinema con un solo clic che rendono le riprese artistiche un gioco da ragazzi: Parallel World, che duplica e inverte la scena per dare l’impressione di un mondo specchiato; Freeze Frame Video, che freeza e clona i fotogrammi video per creare l’illusione che parti del video siano sospese nel tempo; infine la Magic Zoom, capace di creare l’illusione della videocamera che ingrandisce e rimpicciolisce simultaneamente la scena, un trucco originariamente reso popolare dai film thriller. Non manca la registrazione HDR10+ e la nuova modalità time-lapse Pro, in grado di regolare la velocità dell’otturatore, ISO, apertura e EV per gestire anche le situazioni di illuminazione più difficili. Con una valutazione A+ e un premio come migliore display da DisplayMate, il Mi 11 5G offre uno dei migliori schermi disponibili sul mercato; un DotDisplay AMOLED premium da 6.81” a 120Hz con una risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit, consentono una nitidezza mozzafiato e transizioni di colore fluide. Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare facilmente e rapidamente il dispositivo, senza notch o cornici invadenti che bloccano il display. Insieme al suo corpo leggero ed elegante, unito a un look senza tempo, Xiaomi Mi 11 5G offre un’esperienza di scorrimento confortevole e una sensazione piacevole al tocco con i suoi quattro bordi curvi e la finitura in vetro posteriore.

La sezione audio è gestita dagli speaker Harman Kardon, capaci di offrire un audio cinematografico di altissimo livello.

Come anticipato, il Mi 11 5G é il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, ridefinendo completamente gli standard di elaborazione premium insieme alla sua GPU Adreno 660, il motore Qualcomm AI di sesta generazione e il modem X60, combinando la tecnologia AI con una connettività 5G velocissima. Dotato di tecnologia di processo all’avanguardia a 5nm, Mi 11 5G è più veloce, più potente e più efficiente del suo predecessore. Il dispositivo non solo supporta il gioco 2K/120fps/HDR, ma sfoggia anche un design octa-core e un nucleo ultra-large Arm Cortex-X1 che ne aumenta notevolmente le prestazioni. Con la RAM LPDDR5 a 3.200MHz assicura un’incredibile velocità di trasferimento dati, aumentata da 5.500Mbps a 6.400Mbps.

Il tutto viene alimentato dalle 4600mAh (typ) con la sbalorditiva tripla combinazione di cavo da 55W, 50W wireless e 10W di ricarica inversa e il compatto, ma potente caricatore GaN da 55W incluso nella confezione, assicurano che Mi 11 5G rimanga sempre carico per affrontare qualsiasi avventura.

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.