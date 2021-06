XPG annuncia i moduli di memoria XPG GAMMIX D45 e SPECTRIX D45G RGB DDR4. Con un design industriale robusto e funzionalità interessanti, i moduli sono progettati per overclockers e gamers esigenti che cercano il massimo in termini di prestazioni. Ideate per offrire il massimo, le GAMMIX D45 e la SPECTRIX D45G RGB sfoggiano una scocca in alluminio nera simile a delle corazze con scanalature per la dissipazione conferendogli un aspetto solido e robusto. Offrono prestazioni incredibilmente interessanti per l’overclocking. Raggiungono alte frequenze grazie all’utilizzo di soli chip IC e PCB di altissima qualità e dispongono del supporto “Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0”. Entrambi i moduli sono stati rigorosamente testati e verificati per funzionare con le più recenti piattaforme AMD per una compatibilità senza problemi. Entrambi i moduli hanno le seguenti capacità: 8, 16 e 32 GB. Sulle SPECTRIX D45G RGB DDR4 gli utenti possono impostare l’illuminazione RGB esattamente come preferiscono. Possono scegliere tra diversi effetti (statico, respiro, cometa ecc.) o sincronizzare i led con il loro sistema tramite la modalità musica. Tutto questo può essere fatto tramite l’app XPG RGB Sync o il software di controllo RGB di tutte le principali marche di schede madri, comprese quelle di ASUS, MSI, GIGABYTE e ASRock.

Tali moduli, in Italia, saranno venduti inizialmente solo come esclusiva Amazon.