XPG ha annunciato il nuovo case super mid-tower XPG CRUISER, chassis E-ATX di dimensioni standard che supporta schede madri E-ATX con dimensioni (A x L x P): 493 x 234 x 466 mm (19,40 x 9,21 x 18,35 pollici). È progettato secondo gli standard premium di XPG ed ha una serie di fantastiche funzionalità che i gamers e gli appassionati di PC apprezzeranno. Sono ovviamente presenti porte I/O versatili, come una connessione USB 3.1 Gen 2 Type-C ad alta velocità, un filtro antipolvere rimovibile e tre ventole XPG VENTO 120 ARGB. Progettato con pannello in vetro temperato

Il design Exoskeleton di XPG è un linguaggio visivo unico di XPG. Mantiene l’equilibrio caratteristico di XPG tra l’efficienza di aspirazione del flusso d’aria e l’estetica ARGB. Il pannello frontale in vetro dell’XPG CRUISER migliora l’aspirazione del flusso d’aria consentendo alle ventole XPG VENTO 120 ARGB incluse di brillare attraverso la parte anteriore del telaio. Per comodità, un filtro antipolvere magnetico sulla parte superiore del telaio è rimovibile per una rapida rimozione e una pulizia senza problemi.

Interni spaziosi

All’interno dell’XPG CRUISER è possibile installare alimentatori con una lunghezza fino a 180 mm, rimanendo compatibile, ovviamente, con le opzioni sia completamente modulari che fisse. I rack degli hard disk possono spostarsi orizzontalmente per fare spazio ai cavi dell’alimentatore. L’XPG CRUISER ha sette slot PCI-E orizzontali e due slot di installazione verticali supportando schede grafiche fino a 350 mm (senza radiatore nella parte anteriore) di lunghezza.

Tre ventole XPG VENTO 120 ARGB

Le VENTO 120 dissipano il calore con un coefficiente d’aria di 45,3 CFM. Nonostante questa straordinaria potenza di raffreddamento, emettono solo 23 dBA di rumore per giocare senza distrazioni. Inoltre, le ventole sono dotate di nove LED controllabili tramite i software RGB delle principali marche di schede madri.

Porte I/O e opzioni di archiviazione versatili

L’XPG CRUISER offre una serie di porte I/O come la USB 3.1 Gen 2 Type-C ad alta velocità, una porta audio e un pulsante LED con un controller ARGB integrato. Supporta anche varie opzioni di archiviazione, ovvero fino a due HDD o SSD da 2,5″ sul retro dello chassis e due HDD o SSD da 2,5″/3,5″ negli alloggiamenti di archiviazione delle unità combinate.