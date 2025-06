Al Computex di Taipei, TRYX, azienda all’avanguardia nel settore dell’hardware PC ad alte prestazioni, è pronta a ridefinire il futuro dell’informatica con la sua nuova linea di prodotti.

Presentando soluzioni all’avanguardia che spaziano dai sistemi di raffreddamento ai design dei case, passando per illuminazione e strumenti di personalizzazione, TRYX continua a superare i limiti grazie a una filosofia ingegneristica guidata dalle esigenze degli utenti.

Serie PANORAMA: Dove il raffreddamento a liquido incontra il display immersivo

PANORAMA: Il primo dissipatore AIO al mondo con uno schermo AMOLED 3D a forma di L (6,5″ 2K @60Hz), alimentato da pompa Asetek di ottava generazione e ventole ARGB personalizzabili, per prestazioni e design senza compromessi.

PANORAMA SE: Dotato di display AMOLED removibile con animazioni “Waterfall” e capacità di raffreddamento fino a 280W TDP, pensato per carichi di lavoro estremi.

PANORAMA WB: Waterblock modulare per appassionati di custom loop, mantiene il caratteristico schermo AMOLED da 6,5″ e il pieno controllo tramite software KANALI.

Effetti Visivi che Catturano: STAGE & ARCVISION

TRYX STAGE 360mm AIO: Waterblock con doppio schermo ad L e design ispirato a un mini “palco”, supporta visual dinamiche tramite KANALI.

ARCVISION: Il primo case 3D senza occhiali con vetro curvo, che fonde pattern organici e visuali panoramiche per un’estetica futuristica.

Padronanza Termica: TURRIS & ROTA SL

TURRIS: Dissipatore ad aria a doppia torre con 6 heatpipe, display LCD da 5” per monitoraggio in tempo reale e installazione tool-free per raffreddamento di fascia alta senza complicazioni.

ROTA SL: Ottimizza la gestione dei cavi con connettori magnetici e pad antivibrazione, per un funzionamento silenzioso e pulito.

Libertà Modulare: Serie LUCA & FLOVA

LUCA / LUCA AIR: Costruiti in alluminio serie 6000, con basi fluttuanti a forma di X e doppie ventole da 200mm (versione AIR) per il massimo flusso d’aria.



FLOVA: Case pensato per l’ambiente domestico, con raffreddamento a flusso incrociato, pannelli in tessuto removibili e design minimalista per integrarsi perfettamente negli spazi abitativi.

Sinergia dell’Ecosistema: KANALI & LUCIS

KANALI: Il centro di controllo definitivo per contenuti 3D, sincronizzazione dell’illuminazione e registrazione dello schermo su tutti i dispositivi TRYX.

LUCIS: Ventole ARGB modulari in stile “block”, con controllo Type-C unificato per una personalizzazione luminosa senza limiti.

Una Visione per il Futuro

“Il 2025 segna il salto più audace di TRYX: unire hardware e arte. Dai display 3D alle ventole silenziose magnetiche, ogni prodotto è pensato per ispirare creatori e gamer.”

Comunicato stampa.