Fin dalla sua creazione nel lontano 2008, la divisione XPG (Xtreme Performance Gear) di ADATA ha sempre offerto la miglior combinazione di performance e design, e la nostra recensione dell’SSD XPG Spectrix S40G ne è ampiamente la prova, con un design unico nel suo genere nel mondo dei drive a stato solido.

Sulla stessa falsariga, oggi recensiremo dei moduli DRAM DDR4 con un look davvero incredibile, e il posto sul trono come DIMM con più RGB per mm2: parliamo delle Spectrix D60G, le uniche memorie con ben il 60% della superficie illuminata con LED RGB, per un totale di ben 9500 mm2 per modulo.

ADATA ci ha inviato ben 4 moduli con una frequenza di 3000 MHz ed una capienza totale di 32 Gigabyte, e li metteremo alla prova sulla nostra piattaforma Z390, per vedere fin dove riusciremo a spingerli e come si comportano out-of-the-box.

Buona lettura!