Quando si tratta di storage per fotocamere, videocamere e macchine digitali ibride, molti sono i nomi che vengono a mente, come ad esempio Lexar, SanDisk o la stessa Sony che produce anche i dispositivi in cui vengono utilizzate le memory cards. Un player che però viene considerato come la Bentley dello storage per digital cameras e che viene utilizzato principalmente dai professionisti del settore è Angelbird, brand nato soli 10 anni fa ma che in un breve periodo si è imposto come lo standard per le grandi produzioni cinematografiche di Hollywood.

Una delle caratteristiche particolari dei prodotti Angelbird è infatti la garanzia di 3 anni che include anche un servizio, completamente gratuito entro i termini di tempo, di data recovery che consentirà di recuperare i dati perduti nella malaugurata possibilità che ci siano problemi con i supporti di storage dell’azienda.

Questa, e tante altre particolarità, per i prodotti dell’azienda austriaca; nella recensione di oggi andiamo ad analizzare un set di due memory card SDXC progettate per l’utilizzo con le reflex e le mirrorless di ultima generazione, grazie alla certificazione V90 che consente di scrivere su di esse con bitrate fino a 720 Mbps e che vi farà dormire sonni tranquilli grazie alla vasta compatibilità out-of-the-box con tutto ciò che utilizzi una SDXC.

Insieme alle due memory card, abbiamo ricevuto da Angelbird l’SD Dual Card Reader, un lettore di memory card SD a doppio slot che utilizza lo standard Thunderbolt 3 (40 Gbps) e retrocompatibile con USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con un design compatto, materiali di alta qualità e velocità di trasferimento elevate.

Senza quindi alcun indugio, ecco la nostra recensione su queste potenti memory card. Buona lettura.