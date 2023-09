Se parliamo di Contact Frame lanciati sul mercato dall’uscita della piattaforma Intel su socket LGA1700 ci troviamo di fronte una lista di marchi più o meno noti che hanno progettato e presentato una soluzione proprietaria per risolvere il problema che ha afflitto enormemente la 12th Gen di processori Intel (e in piccola parte, anche la 13th Gen).

Per via del nuovo design dei processori, che dalla 12th Gen presentano un substrato rettangolare, i tipici socket LGA (in questo caso LGA1700 per le schede madri Z690 e Z790) tendono a causare una deformazione dell’IHS e del substrato di silicio del processore a causa dell’enorme pressione che essi devono esercitare sui processori affinché tutti i 1700 pin aderiscano ai 1700 pad delle CPU installate, un fattore che inevitabilmente compromette le prestazioni termiche sul breve termine e, sul lungo termine, mina la longevità degli Intel Core 12th Gen.

Fortunatamente, con la 13th Gen e le schede madri Z790 questo problema è stato fortemente attenuato con tolleranze migliori da entrambi i lati della barricata, ma rimane comunque qualche grado da guadagnare con l’utilizzo di un contact frame, fattore fondamentale per gestire senza troppi problemi processori focosi come il 13900K od il 13900KS, risaputamente difficili da tenere freschi anche con sistemi di dissipazione particolarmente costosi o voluminosi.

Detto questo, analizzeremo le temperature registrate con tre configurazioni differenti: il socket LGA1700 standard, il Contact Frame di Thermalright, risaputamente il più economico disponibile su Amazon, ed il Nab Cooling CPU Protector Frame.

Nab Cooling, che ci ha fornito il CPU Protector Frame per la recensione di oggi, per chi non lo sapesse è un’azienda americana con 12 anni di esperienza nella vendita e produzione di Thermal Paste e Thermal Pads, avventurandosi quindi in un nuovo settore mai esplorato prima con un prodotto dall’importanza cruciale in una piattaforma di fascia alta.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo all’analisi completa del Nab Cooling CPU Protector Frame.