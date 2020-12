Se pensate che il titolo sia clickbait, avete piena ragione. Ma se pensate che qui si scherzi, avete torto.

Il colosso americano KFC, famoso non per le console, ma per le ali e le cosce di pollo a domicilio ha deciso di buttarsi nel mondo delle console, con un cilindro che promette di farvi giocare a 240fps, e pure di scaldarvi il pollo. Del resto diciamo sempre “Questa console costa così, tanto, che ha di più? Fa anche il caffè?” e in questo caso non farà il caffè, ma ci rosolerà a puntino le nostre KFC.

Badate bene che è tutto vero, e si chiamerà KFConsole, ed è essenzialmente una console di alto livello, progettata per essere VR-Ready e con la configurazione di un gaming PC di fascia alta, ma con integrato lo scaldapollo, pubblicizzato con “Winner winner, Chicken Dinner”.

E siccome sono sicuro che non ci crediate, ecco il trailer rilasciato da KFC:

The future of gaming is here. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 — KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020

Il trailer sembra poco realistico e tutti pensavano che KFC giocasse, ma così non è, loro sono assolutamente seri, e lo testimonia la loro partnership con Cooler Master per il progetto di gioco in 4K e VR-Ready.

“We all know the console war is vicious, but we’re very confident in the KFConsole as our flagship entry. This machine is capable of running games at top-level specs, all on top of keeping your meal warm for you to enjoy during your gaming experience… what’s not to like? If Sony or Microsoft want any tips on how to engineer a chicken chamber for their efforts next time, they’d be welcome to get in touch.”