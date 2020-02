AMD e Google hanno annunciato che i processori AMD EPYC™ di seconda generazione saranno impiegati nella famiglia di VM N2D di Google Cloud, una nuova aggiunta all’ampia line-up di VM di Google.

Le VM N2D al momento sono in beta, ma si sono già dimostrate ottime sia per impieghi generici che per carichi di lavoro HPC. Il prezzo, le prestazioni e le caratteristiche della lineup supporteranno i volumi di lavoro generici che richiedono un equilibrio tra potenza di calcolo e memory bandwidth, mentre i carichi di lavoro HPC beneficeranno di una maggiore banda di memoria e di opzioni vCPU elevate. Le configurazioni che vantano valori di vCPU fra 128 e 224, ad esempio, offrono fino al 70% di memory bandwidth in più.

Disponibili in centro America, Sud-est Asiatico ed Europa occidentale, le VM N2D basate su AMD EPYC di seconda generazione possono essere lanciate su richiesta o come VM preemptible.

Per ulteriori informazioni sulle VM e sulla piattaforma Google Cloud, visitare il sito web di Google Cloud https://cloud.google.com/blog/products/compute/announcing-the-n2d-vm-family-based-on-amd