Oggi AMD ha ampliato la sua linea di processori Ryzen 9000X3D per desktop con socket AM5, che combinano la microarchitettura “Zen 5” con la tecnologia 3D V-Cache, introducendo due nuovi modelli ad alto numero di core: il Ryzen 9 9950X3D e il Ryzen 9 9900X3D. Il 9950X3D è un chip a 16 core e 32 thread, mentre il 9900X3D è a 12 core e 24 thread.

Core/Threads Frequenza Boost / Base Cache L2+L3 TDP AMD Ryzen 9950X3D 16C/32T Fino a 5.7 / 4.3 GHz 144 MB 170W AMD Ryzen 9900X3D 12C/24T Fino a 5.5 / 4.4 GHz 140 MB 120W

Questi sono processori dual-CCD e, proprio come i Ryzen 9 7000X3D, la tecnologia 3D V-Cache è presente solo su uno dei due CCD, mentre l’altro è un CCD tradizionale con solo 32 MB di cache L3 integrata. C’è però una differenza fondamentale: poiché AMD ha riprogettato la tecnologia 3D V-Cache per “Zen 5” affinché sia posizionata sotto il CCD e non sopra, il CCD con 3D V-Cache ha le stesse capacità di clock del CCD senza 3D V-Cache. Inoltre, AMD ha ottimizzato il lato software dello scheduler del sistema operativo in modo che le applicazioni di produttività favoriscano uno dei due CCD, mentre i giochi si concentrano su quello con 3D V-Cache.

Il Ryzen 9 9950X3D ha una frequenza base di 4.3 GHz e può raggiungere un boost fino a 5.7 GHz, con un TDP di 170 W, valori notevolment più alti rispetto alla frequenza massima di 5.2 GHz del Ryzen 7 9800X3D, il che fa del 9950X3D, in teoria, il processore desktop più veloce di AMD per il gaming. Anche il Ryzen 9 9900X3D è particolarmente interessante: ha una frequenza base di 4.4 GHz e una frequenza di boost massima di 5.5 GHz, che è superiore a quella del 9800X3D, sebbene il CCD con la 3D V-Cache abbia solo 6 core. Pertanto, il 9950X3D dovrebbe superare il 9800X3D nelle attività di gaming, mentre il 9900X3D dovrebbe risultare più o meno paragonabile o leggermente più lento rispetto al 9800X3D nei giochi, ma comunque più veloce di qualsiasi altro chip della serie Ryzen 9000 non-X3D.

AMD afferma che il Ryzen 9 9950X3D è in media l’8% più veloce del 7950X3D e il 20% più veloce dell’Intel Core Ultra 9 285K in gaming, testato su 40 giochi. È anche il 13% più veloce del 7950X3D nelle attività di produttività e il 10% più veloce del 285K nei medesimi test di produttività. L’azienda sostiene quindi che il 9950X3D sarà il “processore migliore al mondo” sia per il gaming che per la produttività, non cedendo terreno a Intel. AMD non ha fornito dichiarazioni ufficiali sulle performance del 9900X3D.

La disponibilità per il Ryzen 9 9950X3D e il 9900X3D è prevista per il primo trimestre del 2025.