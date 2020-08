Dopo averlo annunciato ufficialmente nei giorni scorsi con un trailer chiamato «Know Your History», Activision ha rilasciato la versione interamente sottotitolata in italiano del suddetto video di Call of Duty Black Ops: Cold War noto in precedenza come il Call of Duty 2020.

Il video, quindi, viene tradotto in “Conosci la tua storia” ed è disponibile nel player sottostante, della durata di circa un minuto, atto ad immergerci nella tesa atmosfera bellica del gioco.

Se invece siete curiosi di vedere in azione il nuovo FPS, non temete: c’è già una data confermata. Il reveal di Call of Duty Black Ops: Cold War avverrà mercoledì 26 agosto.