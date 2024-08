Call of Duty: Black Ops 6, sviluppato dal rinomato studio Treyarch, vincitore di premi, in collaborazione con Raven Software che ha gestito lo sviluppo della campagna, avrà il ritorno di Zombi, modalità amatissima dai fan che consente ai giocatori (da 1 a 4) di formare squadre per abbattere ondate sempre più sfidanti di non morti e offre due nuove mappe al lancio: Liberty Falls e Terminus.

Black Ops 6 Zombi continua la trama dell’etere oscuro nel 1991 e dopo gli eventi di Black Ops Cold War, quando l’isola di Terminus diventa l’epicentro di una nuova epidemia. Una narrazione profonda, incentrata su e raccontata attraverso un gruppo di personaggi Zombi disponibili fin dall’inizio: Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie ‘Mac’ Carver e Maya Aguinaldo, oltre ad un cast di supporto di personaggi sia nuovi che già conosciuti.

Il movimento in tutte le modalità è stato ridefinito come mai prima d’ora grazie al movimento assoluto, che consente ai giocatori di muoversi in modo realistico e di concatenare i movimenti come un vero e proprio eroe d’azione. Questa nuova feature consente ai giocatori di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione, oltre alla nuova abilità Supina Prona, che da la possibilità di ruotare mentre si è proni, garantendo ai giocatori di Black Ops 6 una maggiore libertà di movimento e flessibilità tattica. Le innovazioni dei movimenti includono anche il nuovo movimento intelligente, un gruppo di impostazioni opzionali che riducono il numero di pressioni dei pulsanti necessari per l’attraversamento della mappa, e il “corner slicing”, che ruota dinamicamente l’arma del giocatore appena si gira l’angolo verso la stanza successiva.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile da venerdì 25 ottobre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC via Battle.net, Microsoft Store, e Steam. La version Beta Aperta Black Ops 6 sarà gratuita attraverso tutte le piattaforme per i giocatori che avranno fatto un pre-ordine ottenendo l’accesso anticipato.