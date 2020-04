Come da previsione, Crash Team Racing Nitro-Fueled sembra essere pronto per approdare anche su Windows PC. Proprio Activision, attraverso il sito ufficiale del gioco, l’ha incluso tra le piattaforme già supportate, PS4 e Xbox One, anche se al momento non è stato divulgato nessuno indizio in merito ad una data d’uscita.

Certamente non è una sorpresa per gli appassionati, visto il medesimo trattamento fatto con i remake Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, entrambi approdati su Windows dopo un periodo di esclusiva console.

Crash Team Racing: Nitro Fueled è il remake del gioco originale uscito nel 1999 su PlayStation. Sviluppato da Beenox per Activision, il titolo include tutti i contenuti classici, a cui è stata aggiunta anche la possibilità di giocare online con tanto di personalizzazione dei kart.