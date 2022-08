ADATA annuncia la sua ultima serie di moduli di memoria per i creators, la Serie ADATA ACE. I creators possono scegliere tra due modelli a seconda del budget e dei requisiti di prestazioni, ovvero le ADATA ACE 6400 DDR5 ed ACE 3600 DDR4. La serie include anche un modulo ACE 6400 DDR5 in edizione limitata che presenta un design unico nel suo genere creato in collaborazione con un designer tedesco. Tutti e tre i moduli supportano l’Intel XMP per un overclocking senza compromessi. Sono,

oltretutto, costruiti con chip di alta qualità e bassa latenza e sono compatibili con le più recenti piattaforme Intel e AMD.

Prestazioni migliorate e multitasking senza ritardi

In qualità di creator, è spesso necessario passare da un’applicazione all’altra per eseguire più attività come il caricamento di file, la modifica, il rendering o il trasferimento di file. Inoltre, gli aggiornamenti software sempre più frequenti occupano preziose risorse e quindi influiscono sulle prestazioni della memoria. ADATA comprende che la creatività non dovrebbe mai essere limitata e quindi ha sviluppato la memoria della serie ADATA ACE. Con i moduli di memoria della serie ACE, i creators godranno di prestazioni migliorate che consentiranno loro di essere più produttivi e creativi. Supportando l’Intel XMP, i moduli possono eseguire l’overclock per prestazioni incredibilmente veloci, sia per la progettazione grafica, l’editing video o anche per esigenze di elaborazione 3D più esigenti. ADATA ACE DDR4 3600 e DDR5 6400 sono disponibili in un doppio kit da 16 GB.

Realizzato con chip di alta qualità appositamente selezionati per la stabilità

I circuiti integrati dei moduli di memoria ACE sono stati sottoposti a screening e test rigorosi per garantirne l’affidabilità, la compatibilità e la stabilità richieste dai creators. Inoltre, l’ACE 6400 DDR5 è dotata di un circuito integrato di gestione dell’alimentazione, che fornisce un’alimentazione stabile e consente di risparmiare energia. Il suo circuito integrato è inoltre dotato di On-Die ECC, che corregge automaticamente gli errori per la massima coerenza e affidabilità.

Design sobrio ed elegante

I moduli di memoria della serie ACE sono caratterizzati da un design pulito e sofisticato. Un disegno a cerchi concentrici conferisce loro un aspetto semplice ma sofisticato che li distingue da altri moduli di memoria. I loro dissipatori di calore sono realizzati con alluminio di alta qualità e lavorati con la tecnologia di nano-imprinting, che conferisce loro un aspetto multidimensionale con diversi effetti di ombra a seconda dell’angolo di visione.

Per gli utenti che cercano qualcosa di un po’ più vivido e unico, ADATA offre anche l’ACE 6400 DDR5 in edizione limitata. Il modulo presenta colori audaci e un motivo vivace che rappresentano la personalità unica del marchio ADATA. È stato progettato dal designer e illustratore tedesco Mister Fred. Le sue opere sono caratterizzate da linee particolari, colori audaci ed espressioni bizzarre. Attraverso illustrazioni e modelli, aspira a proiettare al mondo quanto siano belle la diversità e l’individualità. Saranno disponibili solo 520 unità di questo modulo.

Comunicato stampa