ADATA, produttore leader di moduli di memoria, unità flash USB, schede di memoria, unità a stato solido, dischi rigidi portatili e periferiche gaming, annuncia oggi l’unità flash USB ADATA ELITE UE800. Con l’USB 3.2 Gen2 per velocità di lettura e scrittura fino a 1.000 MB/s e capacità fino a 512 GB, questa unità semplifica la vita a tutto gli utenti. Con l’USB Type-C, gli utenti godranno di una facile compatibilità con tutti i loro dispositivi, da PC, smartphone a tablet. La compatta UE800 offre velocità di lettura/scrittura fino a 1.000 MB/s, ovvero 10 volte più veloce dell’unità USB 3.2 Gen1. Insieme a una larghezza di banda fino a 10 Gb/s, gli utenti possono collegare e riprodurre per file, grandi e piccoli, in un istante. Inoltre, è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 per una maggiore comodità. Non importa in che verso con cui verrà collegata, gli utenti saranno in grado di usare l’UE800 in qualsiasi modo. Inoltre, USB Type-C è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, da PC, laptop, smartphone, tablet, per un utilizzo senza problemi. Oltretutto, l’UE800 presenta il connettore scorrevole che elimina le coperture ingombranti o i cappucci che possono essere perduti. Il connettore può essere facilmente esteso o retratto con una sola mano. Per una facile trasportabilità, l’unità è dotata di un foro per il cordino per il fissaggio a portachiavi e borse.

Comunicato stampa