ADATA ha presentato oggi l’ADATA PROSPECTOR 970 e PROSPECTOR 950, SSD PciE. Progettati per il farming della moneta Chia (noto anche come plotting), gli SSD offrono elevate capacità (fino a 2 TB), eccellenti prestazioni di lettura e scrittura e una durata longeva. Resistenza per il farming di Chia

A differenza di altre criptovalute che si basano su un sistema che richiede notevoli quantità di calcolo, la

moneta Chia funziona su un sistema “prova di spazio e tempo” che è meno dispendioso in termini di energia

ma richiede molto spazio sul disco rigido per tracciare l’archiviazione. Per soddisfare i requisiti del farming di

Chia, ADATA ha sviluppato la serie PROSPECTOR. Progettati per il funzionamento continuo, gli SSD sono particolarmente resistenti. Il PROSPECTOR 970 ha un valore di byte scritti totali (TBW) di 56.000 mentre il PROSPECTOR 950 ha un valore di 28.000, che è almeno 40 volte superiore ai normali SSD PCIe. Il TBW misura quanto un SSD può essere scritto cumulativamente durante il suo ciclo di vita. Inoltre, il PROSPECTOR presenta anche un’elevata valutazione del ciclo “Program-Erase” (P/E). Il ciclo P/E di un SSD indica la sua durata in base al numero di cicli P/E che può sopportare.

Prestazioni per il “Plotting”

Oltre alla loro resistenza, la serie PROSPECTOR offre anche le prestazioni richieste per il farming di Chia. Il PROSPECTOR 970 utilizza lo standard PCIe Gen4x4 ed è conforme all’NVMe 1.4 per fornire velocità di trasmissione sostenute fino a 7400 MB al secondo. Il PROSPECTOR 950 adotta invece il PCIe Gen3x4 ed è conforme all’NVMe 1.3 per fornire velocità di lettura e scrittura sostenute fino a 3500/3000 MB al secondo.

Entrambi supportano le ultime piattaforme Intel e AMD e sono ideali sia per PC desktop che per notebook. Oltre ai loro caratteristiche, il PROSPECTOR 950 offre anche velocità di lettura e scrittura casuali fino a 300K/240K, cache SLC e buffer di cache DRAM. Integrità, sicurezza e affidabilità Con la tecnologia per la correzione degli errori LDPC (Low-Density Parity-Check Code) e la crittografia AES a 256 bit, la serie PROSPECTOR garantisce un elevato livello di accuratezza e sicurezza dei dati per il farming di Chia.

Per una solida affidabilità, ogni componente all’interno degli SSD della serie PROSPECTOR ha superato rigorosi test per garantire la massima qualità ed affidabilità. Il PROSPECTOR 970 e il PROSPECTOR 950 sono inoltre coperti da una garanzia di 5 anni per una maggiore tranquillità.

Il PROSPECTOR 970 sarà lanciato a settembre 2021.

Comunicato stampa