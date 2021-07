AMD annuncia oggi la Radeon RX 6600 XT, scheda video pensata per fornire le migliori prestazioni in Full HD. Basata su architettura AMD RDNA 2, che ricordiamo muovere anche le console e sistemi mobile e di infotainment su alcune automobili, la scheda presenta 8 GB di memoria GDDR6 collegate ad un bus a 128 bit alla GPU, che consiste in 32 Compute Units per un totale di 2048 Stream Processors che si avvalgono di ben 32 MB di Infinity Cache, con cui viene supportata la modalità Resizable BAR di AMD Smart Access Memory; tante altre le features a disposizione, come il supporto a FidelityFX Super Resolution, un algoritmo di upscaling open-source che migliora i framerate senza penalizzare di molto la qualità grafica.

La Radeon RX 6600 XT offre fino al 15% di FPS in più rispetto alla competizione su una vasta gamma di titoli AAA e competitive, riuscendo a spingere in media 125 FPS su un’ampia selezione di giochi di ultima generazione.

“Il Full HD è da molto la risoluzione più popolare nel mondo del PC Gaming, e nel 2020 più di due terzi dei monitor gaming venduto presentavano questa risoluzione”

afferma Scott Herkelman, Corporate Vice President e General Manager della Graphics Business Unit di AMD.

“Detto questo, le più popolari schede grafiche di generazione precedente della fascia 1080p faticano a mantenere persino 60 FPS. La Radeon RX 6600 XT alza l’asticella per il gaming a questa risoluzione: è stata pensata appositamente per dare il meglio di sé in Full HD, offrendo performance e features di alto livello e portando sul mercato fantastici e fotorealistici mondi in vita.”

Prestazioni epiche in Full HD e incredibile fedeltà visiva

L’AMD Radeon RX 6600 XT è progettata per fornire la combinazione ideale di prestazioni e fedeltà visiva, per un’esperienza di gioco eccezionale. Essa offre prestazioni fino a 2.5 volte superiori rispetto alle generazioni precedenti della competizione (la GTX 1060, per capirci), rendendolo un upgrade ideale per i giocatori che vogliono le migliori prestazioni in Full HD senza spendere troppo. Le features chiave:

AMD FidelityFX – Supportato ora da ben 50 giochi e motori grafici, AMD FidelityFX è un toolkit open-source che permette di usare un algoritmo di upscaling, riuscendo a migliorare fortemente le prestazioni senza compromettere più di tanto la qualità grafica. La tecnologia è supportata da più di 100 processori AMD e schede grafiche AMD ed NVIDIA, riuscendo a migliorare fino a 2.4 volte le prestazioni in 4K su determinati titoli.

– Supportato ora da ben 50 giochi e motori grafici, AMD FidelityFX è un toolkit open-source che permette di usare un algoritmo di upscaling, riuscendo a migliorare fortemente le prestazioni senza compromettere più di tanto la qualità grafica. La tecnologia è supportata da più di 100 processori AMD e schede grafiche AMD ed NVIDIA, riuscendo a migliorare fino a 2.4 volte le prestazioni in 4K su determinati titoli. AMD Smart Access Memory – Basato sulla tecnologia Resizable BAR, AMD Smart Access Memory consente di ottenere prestazioni superiori quando abbinate una scheda video serie RX 6000 ad una CPU AMD Ryzen 3000 o 5000; l’utilizzo di tale tecnologia sulla RX 6600 XT consente un miglioramento medio fino all’11% su determinati titoli.

– Basato sulla tecnologia Resizable BAR, AMD Smart Access Memory consente di ottenere prestazioni superiori quando abbinate una scheda video serie RX 6000 ad una CPU AMD Ryzen 3000 o 5000; l’utilizzo di tale tecnologia sulla RX 6600 XT consente un miglioramento medio fino all’11% su determinati titoli. AMD Infinity Cache – 32 MB di cache di ultimo livello integrata sul die della GPU riducono la latenza ed il consumo di corrente, dando la possibilità di avere prestazioni superiori rispetto ai design tradizionali delle GPU.

– 32 MB di cache di ultimo livello integrata sul die della GPU riducono la latenza ed il consumo di corrente, dando la possibilità di avere prestazioni superiori rispetto ai design tradizionali delle GPU. Supporto a DirectX® 12 Ultimate – Grazie al supporto al Variable Rate Shading e al DirectX Raytracing (DXR), i giochi possono mostrarsi in tutto il loro splendore, portanto il realismo a livelli mai visti prima.

– Grazie al supporto al Variable Rate Shading e al DirectX Raytracing (DXR), i giochi possono mostrarsi in tutto il loro splendore, portanto il realismo a livelli mai visti prima. AMD Radeon Anti-Lag – Riduce l’input lag, rendendo l’esperienza di gioco più reattiva e dando un serio vantaggio nei giochi competitivi.

– Riduce l’input lag, rendendo l’esperienza di gioco più reattiva e dando un serio vantaggio nei giochi competitivi. AMD Radeon Boost – AMD Radeon Boost con il supporto al Variable Rate Shading può fornire un miglioramento delle prestazioni fino al 48% in giochi come Warframe durante scenari di gioco particolarmente frenetici, riducendo dinamicamente la risoluzione delle texture e aumentando quindi la fluidità ed il numero di fotogrammi al secondo. Questa tecnologia modifica la risoluzione delle texture più statiche delle scene, migliorando quindi la reattività e senza compromettere la percezione della qualità grafica.

Specifiche, prezzo, disponibilità

CU GDDR6 Game Clock Boost Clock Bus Infinity Cache TBP Prezzo (USD) AMD Radeon RX 6600 XT 32 8 GB 2359 MHz Fino a 2589 MHz 128 bit 32 MB A partire da 160 W $379

L’AMD Radeon RX 6600 XT sarà disponibile tramite modelli degli AIB partner di AMD, inclusi ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston a partire dall’11 Agosto 2021, con prezzi a partire da 379 USD.

