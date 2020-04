Nella giornata di oggi, AMD ha annunciato l’arrivo sul mercato, nelle prossime settimane, di due nuovi processori Ryzen su architettura Zen 2, il Ryzen 3 3100 ed il Ryzen 3 3300X, insieme al nuovo chipset mainstream B550.

Con ben 60 schede madri in arrivo sul mercato, AMD allarga il portfolio di prodotti disponibili nelle fasce di prezzo più accessibili al pubblico, ed è proprio in questo segmento che vanno a posizionarsi i due nuovi processori Ryzen 3rd Gen.

La novità principale è l’aggiunta della tecnologia SMT (Hyper Threading), insieme ovviamente al nuovo processo produttivo a 7nm e l’architettura Zen 2 tipica della gamma CPU Ryzen 3rd Gen, per un incremento in efficienza, prestazioni e produttività davvero importante.

“I giochi e le applicazioni stanno diventando sempre più esigenti, e con essi, anche gli utenti chiedono di più dai propri PC” ha detto Saeid Moshkelani, Senior Vice President e General Manager dell’unità client business dell’azienda. “AMD si sta impegnando a fornire soluzioni che soddisfino e superino le richieste di ogni livello di performance. Con l’aggiunta di questi nuovi processori desktop Ryzen 3 continuiamo ad impegnarci per i nostri utenti gaming nella fascia entry level. Abbiamo raddoppiato il numero di thread e quindi le prestazioni per assistere i videogiocatori e chi fa multitasking in maniera mai vista prima.”

AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X

Continuando a guidare il mercato nel settore desktop, l’AMD Ryzen 3 3100 e 3300X rappresentano i più veloci processori Ryzen 3 mai creati, portando nella fascia mainstream livelli di prestazioni mai visti prima.

Questi processori si avvalgono di ben 18 MB di cache, riducendo drasticamente le latenze, che permettono di ottenere framerate più elevati in giochi che chiedono tanta potenza di calcolo da parte del processore.

L’AMD Ryzen 3 3100 offre:

Fino al 20% di performance in più nei giochi rispetto alla competizione

Fino al 75% di performance in più nelle applicazioni productivity rispetto alla competizione

Core/Threads TDP Freq. boost/base Cache Socket Prezzo Disponibilità AMD Ryzen 3 3300X 4C/8T 65W 4.3/3.8 GHz 18 MB AM4 120 $ Maggio 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C/8T 65W 3.9/3.6 GHz 18 MB AM4 99 $ Maggio 2020

Ulteriori informazioni sul Ryzen 3 3100 e 3 3300X saranno disponibili nei prossimi giorni.

Chipset AMD B550

Il nuovo chipset B550 per socket AM4 è l’aggiunta più recente alla serie di chipset AMD 500, con supporto nativo alla serie Ryzen 3000 di processori desktop. Le schede madri B550 in arrivo sono le uniche mainboard mainstream col supporto allo standard PCIe 4.0, raddoppiando di fatto la banda disponibile delle schede B450 per le migliori performance possibili in gaming e multitasking.

Disponibilità

Gli AMD Ryzen 3 3100 e 3300X sono in arrivo sul mercato a partire da Maggio 2020. Le schede madri B550, invece, saranno disponibili a partire dal 16 Giugno 2020 presso i partner, inclusi i rivenditori di ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE ed MSI.