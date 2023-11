AMD annuncia la Radeon PRO W7700, la più potente scheda grafica per workstation professionali a un prezzo inferiore i 1,000$, in grado di offrire una combinazione ideale di affidabilità, stabilità e rapporto prezzo/prestazioni per la creazione di contenuti, applicazioni CAD e AI. La nuova scheda grafica per workstation è progettata per rispondere alle mutevoli esigenze dei flussi di lavoro professionali, tra cui progetti sempre più complessi generati al computer, continua crescita dello sviluppo di effetti visivi e animazioni, aumento globale del settore edile e incremento esplosivo delle applicazioni di intelligenza artificiale avanzate. La scheda grafica AMD Radeon PRO W7700 libera la creatività dei professionisti grazie a prestazioni eccezionali, immagini sbalorditive e funzionalità pronte per il futuro.

“Abbiamo costruito e ottimizzato le schede grafiche AMD Radeon PRO W7700 per creare esperienze grafiche premium per le workstation, consentendo ai nostri clienti di incrementare innovazione e produttività”, dichiara Dan Wood, corporate vice president, Radeon product management di AMD.

Liberare innovazione e creatività

La scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7700 è ideale per le crescenti esigenze dei settori creativi, tra cui Media & Entertainment, Design & Manufacturing e Architecture, Engineering & Construction. I 16 GB di VRAM ad alta velocità consentono ad artisti 3D evideo editor di lavorare con modelli e texture a risoluzione più elevata e di realizzare effetti ancora più complessi. Abilita inoltre lo scambio di dati tra le applicazioni, permettendo agli utenti di lavorare in multitasking tra editing, compositing e ritocco al fine di rispettare le scadenze dei progetti.

Inoltre, grazie al supporto per DisplayPort 2.1, i video editor potranno beneficiare di spazi di colore più intensi e della possibilità di sfruttare le più alte risoluzioni di visualizzazione disponibili. La nuova scheda grafica supporta anche i codec più recenti con funzionalità di codifica/decodifica AV1[2] e video AI-enhanced in tempi rapidissimi che semplificano e accelerano la produzione video.

CAD e progettazione di nuova generazione

Basata sull’architettura AMD RDNA 3 ad alte prestazioni ed efficienza energetica, la scheda grafica per workstation Radeon PRO W7700 offre un rapporto prezzo/prestazioni fino a 1,7 volte migliore rispetto alla concorrenza.

La nuova scheda grafica offre inoltre prestazioni fino al 52% superiori in SOLIDWORKS, fino al 24% in più in Creo e fino al 37% in più in CATIA rispetto alle soluzioni della concorrenza, consentendo agli architetti di dare vita alle loro idee di hotel, edifici per uffici e altre strutture, creando rendering fotorealistici e walkthrough coinvolgenti. Le tecnologie DisplayPort 2.1 e AMD Radiance Display™ Engine offrono inoltre risoluzioni straordinarie e una profondità di colore vibrante per la visualizzazione dei progetti su un massimo di quattro display.

“La grande collaborazione tra AMD e ACCA prosegue da cinque anni. I clienti del settore dell’architettura hanno beneficiato della combinazione di AMD Radeon ProRender presente nella nostra applicazione BIM ACCA Edificius, grazie all’integrazione di HIP”, spiega Guido Cianciulli, fondatore e CEO di ACCA Software. “Siamo entusiasti che i clienti di ACCA Edificius possano beneficiare della nuova grafica per workstation AMD Radeon PRO serie W7000 che offre un maggiore fotorealismo e una migliore potenza di rendering delle immagini, oltre al supporto per display ad altissime prestazioni”.

Accelerazione dell’AI

La scheda grafica per workstation Radeon PRO W7700 consente ai professionisti di creare ed eseguire applicazioni AI direttamente dal proprio desktop. Dotata di acceleratori di intelligenza artificiale basati su hardware, la scheda grafica è progettata per velocizzare i carichi di lavoro AI nelle applicazioni più recenti, tra cui DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Topaz Labs Video AI e molte altre.

“Siamo entusiasti del lancio di Radeon PRO W7700 e del modo in cui aiuterà gli utenti a sfruttare l’AI generativa e le altre applicazioni creative. Nod.ai ha creato delle API che aiutano i creator a ricavare il massimo dalle loro applicazioni di AI. La nostra API REST SHARK Stable Diffusion si inserisce in Blender, consentendo ai professionisti del settore di sfruttare la potenza dell’AI Gen negli strumenti 3D che già conoscono”, conclude Anush Elangovan, corporate vice president, software development di AMD (ex Nod.ai).

Specifiche tecniche

Modello Compute Units & Ray Accelerators AI Accelerators TFLOPS (Peak Single Precision) GDDR6 Memory (with ECC) Memory Bus Display Outputs Total

Board

Power AMD Radeon PRO W7700 48 96 28 (FP32) 16 GB 256-bit 4X UHBR 13.5 DisplayPort™ 2.1 190W

Prezzo e disponibilità

La scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7700 è disponibile presso i principali rivenditori. La disponibilità del prodotto nelle workstation OEM e nei sistemi SI è prevista a partire da questo mese. La scheda grafica per workstation AMD Radeon PRO W7700 ha un prezzo di 999 dollari.

Comunicato stampa.